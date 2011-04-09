محمدرضا کاظمی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: فدراسیون دوومیدانی مجموعه کامل و تخصصی در شرق تهران دارد که به نظر می‌رسد کادر اجرایی باید در کنار ورزشکاران باشند تا بتوانند مدیریت بهتری اعمال کنند.

وی افزود: در حال حاضر قصد داریم مجموعه کادر عملیاتی فدراسیون شامل دبیر، کمیته تیم‌های ملی و کمیته مسابقات را به مجموعه آفتاب انقلاب انتقال دهیم.‌

سرپرست فدراسیون دوومیدانی تصریح کرد: ستاد مدیریتی فعلا در همان مکان قبلی می‌ماند تا بتواند کارهای کنفدراسیون دوومیدانی آسیا را انجام و ارتباط مربوطه را قطع نکند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه" آیا ورزشکاران ملی‌پوش هم در مسابقات قهرمانی کشور شیراز شرکت می کنند؟، گفت: به غیر از 5 نفری که در گوانگجو مدال گرفته‌اند مابقی ورزشکاران باید برای حضور در اردوهای تدارکاتی و عضویت در تیم ملی در مسابقات شیرازغیبت نکنند وگرنه از ترکیب تیم خط خواهند خورد.

آشتیانی ادامه داد: هر ورزشکاری که نمی‌تواند در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور شرکت کند باید به صورت کتبی نامه نوشته و آن را به مسئول هیئت و در نهایت به کمیته فنی فدراسیون تحویل دهد. در صورتیکه عذر وی موجه بوده و کمیته فنی هم صلاح بداند، می‌تواند در مسابقه شرکت نکند.

وی با بیان اینکه از این پس حقوق ورزشکاران براساس عملکرد آنها پرداخت می شود، گفت: ورزشکارانی که بتوانند در این مسابقه عملکرد خوبی داشته باشند پاداش دریافت کرده و اگر عضو تیم ملی باشند می توانند حقوق خود را مانند قبل دریافت کنند. در غیر این صورت در هر مسابقه‌ای با بررسی عملکرد آنها به ورزشکار حقوق پرداخت می کنیم.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: ما مسابقات مختلفی در چند ماه آینده پیش رو داریم. مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی به چندین بخش تقسیم شده و قرار است به صورت جداگانه در بخش های نیمه استقامت و استقامت(کرج)، سرعت(اهواز) و پرش‌ها و پرتاب‌ها برگزار شود. عملکرد ورزشکاران در این رقابت‌ها ملاک پرداخت حقوق آنها خواهد بود.

رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور پس از 26 سال وقفه از 24 تا 26 فروردین‌ماه در شیراز برگزار می‌شود.