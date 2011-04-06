ایجاد فرصتهای شغلی در بازار کردستان یک امر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با رئیس و معاونین سازمان بازرگانی استان کردستان، اظهار داشت: ایجاد فرصت های جدید شغلی با رویکرد افزایش تولید در بازار استان کردستان یک نیاز لازم و ضروری است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از وضعیت اشتغال در استان کردستان مربوط به حوزه های خدمات است و به همین دلیل باید برای تقویت این بخش برنامه ریزی جامع و مدونی تدوین و از پتانسیل های بخش خصوصی به ویژه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هم به نحو مناسب بهره برداری شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به وضعیت بازار در این استان طی ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال با توجه به تمهیدات صورت گرفته از سوی سازمان های متولی به ویژه سازمان بازرگانی و همکاری و مشارکت اصناف وضعیت بازار استان کردستان دارای ثبات و آرامش مناسبی بود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مردم در راستای نظارت بر وضعیت بازار، بیان داشت: یکی از شیوه های مناسب و کم هزینه بر وضعیت بازار جلب مشارکت و همکاری مردم است که سازمان بازرگانی و سایر نهادهای نظارتی با جلب اطمینان و اعتماد مردم در این حوزه اقدامات مناسبی را در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین به نامگذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری باید تمامی ادارات و سازمان های دولتی در حوزه وظایف کاری خود اقدامات و برنامه ریزی های لازم را انجام داده و با کار جهادی برای تسریع در توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنند.

در ادامه این دیدار رئیس سازمان بازرگانی کردستان گزارشی را از برنامه های اجرا شده در آستانه سال جدید از جمله برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، اجرای طرح های نظارتی سازمان و مشترک با سایر دستگاه های نظارتی و عرضه مستقیم میوه در ایام تعطیلات را ارائه کرد.