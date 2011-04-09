اجرای مشاغل خانگی جدی شد/ 100میلیارد تومان اعتبار در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، مشاغل خانگی و یا همان توسعه کار در خانه ها طرحی است که توسط وزیر کار و امور اجتماعی ارائه و از طریق مجلس نیز به تصویب رسید و اجرای آن قانونی شد.

تا قبل از مطرح شدن مشاغل خانگی طرح و پروژه اشتغالی دولت زودبازده ها بودند که در یک فاصله زمانی از اسفند ماه 84 تا پایان 87 فعالیت کردند و در واقع باید گفت طرح هایی که در این مقطع زمانی مطرح و توسط بانک ها تصویب شد توانسته بودند تسهیلات دریافت کنند و پس از آن کم کم زودبازده ها رو به افول گذاشت.

پول؛ شریان حیاتی زودبازده‌ها

حذف پروژه اشتغال زایی از طریق طرح گسترش بنگاه های کوچک زودبازده که پس از حواشی و هماهنگی های بسیار زیادی در کشور به اجرا گذاشته شده بود، وابستگی شدیدی به تسهیلات و منابع مالی داشته است به نحوی که طرح های زودبازده فقط در صورت دریافت وام و اعتبار از شبکه بانکی می توانستند فعال شوند.

البته در همان مقعطی که زودبازده ها فعال بودند بانک ها حدود 28 هزار میلیارد تومان به آنها تسهیلات پرداخت کردند. حال اگر از گزارشات متفاوت چند دستگاه نظارتی کشور از انحرافات 4 تا 40 درصدی زودبازده ها بگذریم، از زمان مطرح شدن مشاغل خانگی رفته رفته زودبازده ها نیز به خاطره ها پیوست و راهی بایگانی شد.

منتقدین مشاغل خانگی

اما مشاغل خانگی که طرح پیشنهادی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم است نیز انتقادات و همراهی هایی را با خود به ارمغان آورده است. همه حرف منتقدین گسترش مشاغل خانگی بر این محور استوار است که مشاغل خانگی قدرت تغییر نرخ بیکاری و کاهش تعداد کارجویان را ندارد، از سویی وابستگی طرح ها به اعتبار و تسهیلات نیز مانند زودبازده ها همچنان حفظ و تکرار شده است.

موضوع مهم دیگری که مطرح شده است اینکه در کلانشهرهایی مانند تهران مشاغل خانگی و بردن کار به خانه ها به نحوی که با نصب و راه اندازی دستگاه های مورد نیاز همراه باشد قابل اجرا نیست و باعث سلب آسایش سایر ساکنان خواهد شد. از طرفی رفت و آمدهای فراوان برای خرید و فروش اجناس تولیدی در خانه ها و همچنین رعایت نکردن مسائل آپارتمان نشینی از سوی کسانی که مبادرت به انجام کارهای خانگی می کنند، نیز ایجاد نگرانی می کند.

نظر وزارت کار

در همین زمینه وزارت کار و امور اجتماعی نیز معتقد است برای راه اندازی مشاغل خانگی برنامه ریزی کرده است و با همکاری دستگاه های مختلف لیست بیش از 200 نوع شغل خانگی قابل اجرا در خانه ها را نیز استخراج کرده و لازم است تا افراد متقاضی باید در همان قالب ها کار کنند.

همچنین در این طرح امکان بازاریابی و خرید و فروش اجناس تولیدی در منازل افراد وجود ندارد و این کار باید در خارج از محیط های خانگی صورت پذیرد. ضمن اینکه وزارت کار گسترش و ایجاد مشاغل خانگی را فقط یک راهکار ایجاد فرصت های جدید شغلی می داند و مطرح می کند که هم اکنون نیز مشاغل بسیار زیادی هستند که در خانه ها انجام می شوند.

سخت‎افزار و نرم‌افزار؛ نیاز اول

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی اخیرا در جدیدترین اظهار نظر خود در مورد مشاغل خانگی، گفت: در حال حاضر مشاغل خانگی بسیاری در حال انجام است که نیازمند ساماندهی و حمایت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هستند.

وزیر کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: این موضوع هدف اولیه طرح مشاغل خانگی است و در مرحله دوم شناسایی ظرفیت‌هایی است که در این بخش هنوز بالفعل نشده است. بر این اساس، با هدایت و حمایت دولت مشاغل جدیدی در این بخش ایجاد خواهد شد و در این راستا بسیاری از هزینه‌های ایجاد شغل در خارج از خانه حذف و قیمت تمام شده کالا و خدمات نیز کاهش می‌یابد.

شیخ الاسلامی در این خصوص که چه اقداماتی برای عملیاتی شدن این طرح انجام شده است؟ بیان داشت: هم‌ اکنون ستاد مشاغل خانگی برای شناسایی و حمایت از این نوع مشاغل ایجاد شده است. علاوه بر این، بانک‌ها نیز برای اعطای تسهیلات به این مشاغل اعلام آمادگی کرده‌اند.

ستاد مشاغل خانگی فعال شد

وی ادامه داد: به نحوی که در سال 89، 100میلیارد تومان اعتبار به این منظور اختصاص یافت. همچنین در تمام سفرهای استانی دولت اعتبارات قابل توجهی برای این طرح اختصاص داده شده است، در مجموع با به سرانجام رسیدن این طرح بخش قابل ملاحظه‌ای از اشتغال کشور ایجاد خواهد شد.

وزیر کار با بیان این مطلب که مهارت یکی از راه هایی است که در اشتغال کشور می تواند موثر باشد، در زمینه مطرح شدن چند طرح اشتغال زایی مانند زودبازده ها، مشاغل خانگی، دورکاری و همچنین اشتغال زایی از طریق تعاونی ها، تاکید کرد: اشتغال که فقط از یک مسیر دنبال نمی شود، صدها مسیر ممکن است وجود داشته باشد که اشتغال از طریق آن پیگیری شود.

به گفته شیخ الاسلامی، بالاخره ما حتی اگر یک ظرفیت اشتغال زایی را در کشور مشخص کنیم از آن دریغ نمی کنیم حتی یک شغل. اما اینکه نوعا چگونه است به هر حال فعالیت های اصلی ما در کشور بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات است که این قاعدتا بر حسب نیاز کشور، منابع، مدیریت و امکانات توزیع می شود.

از یک شغل هم نمی‎گذریم

وی تصریح کرد: البته ما برای اینکه نقشه راه شفاف و روشنی برای اشتغال زایی و سرمایه گذاری در کشور داشته باشیم، از ابتدای کارمان در وزارت کار موضوع تهیه و تدوین سند ملی توسعه اشتغال را مطرح کردیم. یعنی برای اولین بار در این کشور با یک کار عالمانه، کارشناسانه و بهره گیری از اساتید و افراد با تجربه اجرایی کشور و همچنین با مشارکت استانداران اسناد توسعه بخشی و هم استانی در حال تهیه است.

وزیر کار اظهار داشت: در همه مناطق کشور سرمایه گذاری ها متناسب با نیازها، مزیت های نسبی، امکانات، منابع نیروی انسانی، مجموع امکانات و شرایط باید انجام شود تا بازدهی درستی داشته باشد و پراکنش اینها به لحاظ جغرافیایی و دسترسی آنها به بازارها نیز مطلوب باشد.

حمید حاج اسماعیلی نیز در این زمینه و در گفتگو با مهر، با تاکید بر این مطلب که هم اکنون مشاغل بسیار زیادی وجود دارند که در خانه ها صورت می گیرد، گفت: بخش اصلی قالیبافی و صنایع نساجی هم اکنون در منازل انجام می شود.

برخی مشاغل فقط خانگی است

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، با بیان اینکه امروز در کشور بخش اصلی صنعت فرش به صورت کارگاهی اداره نمی شود بلکه در منازل افراد است، اظهار داشت: همچنین بسیاری از رشته های هنری مانند مجسمه سازی و سفالگری نیز در منازل است.

حاج اسماعیلی، ادامه داد: ساماندهی و بومی سازی مشاغلی که در مناطق مختلف کشور انجام می شوند می تواند در زمینه گسترش مشاغل خانگی موثر واقع شود. البته در مدت زمانی که از اجرای طرح مشاغل خانگی در کشور گذشته است بیشتر کار به صورت تبلیغاتی و نمایشی بوده است.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با بیان این مطلب که مسائل مالی و کمک های تسهیلاتی در مراحل پس از حمایت های فنی و مهارتی در توسعه فضاهای جدید شغلی موثر است، افزود: این موضوع نیز در مورد مشاغل خانگی وجود دارد که هنوز هیچ میزانی برای امکان اشتغال زایی آنها در نظر گرفته نشده است.

تهران امکان کار خانگی گسترده ندارد

این فعال کارگری خاطر نشان کرد: متاسفانه باید گفت امروز در تهران امکان اجرای مشاغل خانگی در منازل افراد وجود ندارد چرا که ما هنوز در گسترش فرهنگ آپارتمان نشینی مسائل مختلفی را داریم که لازم است ابتدا به آنها پرداخته شود.

وی بیان داشت: ممکن است از این طریق بتوانیم به تحقق بخشی از مشاغل در خانه ها امیدوار باشیم اما مسئله اصلی تر قبل از پرداختن به گسترش مشاغل خانگی، حفظ مشاغلی است که هم اکنون در منازل وجود دارد و بخشی از آنها در خطر از بین رفتن قرار دارند.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، تصمیم دولت به انتقال مشاغل به خانه ها را تکرار تجارب گذشته در تزریق پول برای ایجاد اشتغال جدید دانست و بیان داشت: همواره تزریق پول و نقدینگی برای ایجاد اشتغال ممکن است موجب انحراف تسهیلات شود. چه بسا مسائلی که در مورد زودبازده ها و خوداشتغالی اتفاق افتاد، برای مشاغل خانگی نیز تکرار شود.