غلامحسین میرزا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر از تحویل کتاب "بچه‌های ژیواگو" به ناشر خبر داد و گفت: ترجمه این کتاب را چندی پیش به پایان بردم و برای چاپ آن را تحویل انتشارات مازیار داده‌ام.

وی افزود: انتشارات مازیار هم اخیراً این کتاب را که حجمش به 470 رسیده رسیده است، برای اخذ مجوز به وزارت ارشاد داده است.

به گفته این مترجم کتاب "بچه‌های ژیواگو" درباره نقش روشنفکران روسیه و کسانی است که از کتاب "دکتر ژیواگو" تاثیر گرفتند و بعدها در فروپاشی نظام بلشویکی این کشور نقش ایفا کردند.

این کتاب رمانی تاریخی از "ولادیسلاو زوبوک" نویسنده 57 ساله روس است که در سال 2009 منتشر شده و به ماجراهای سال 1990 روسیه و تغییر رژیم کمونیستی آن می‌پردازد. زوبوک در این کتاب نشان می‌دهد که روشنفکران و اهل کتاب و ادبیات در روسیه مجری اصلی این تحول بزرگ بوده‌اند.

زمانی که "دکتر ژیواگو" اثر مشهور نویسنده روس بوریس پاسترناک درباره داستان انقلاب اکتبر منتشر شد، مطالعه آن تحولی اساسی در طبقه روشنفکر این کشور به وجود آورد و کسانی که آن را خوانده بودند، چشم و گوششان باز شد و به همین خاطر زوبوک از آنها به نام "بچه‌های ژیواگو" یاد می‌کند که در واقع گویای وضعیت و تاثیر متفکران روسیه در این تحول اساسی است.