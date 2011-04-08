بهنام بهزادی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون صداگذاری در مرحله نهایی توسط بابک میرزاخانی قرار دارد و ساخت موسیقی توسط علیرضا کهن دیری از هفته آینده آغاز می‌شود. تلاش می‌کنیم "قلب دوم" برای نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آماده نمایش شود.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیرتصویربرداری: مهدی جعفری، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین‌عشایری، طراح چهره‌پردازی: سعید ملکان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مینا زیوری، مدیرتولید: حسین اکبری و منشی صحنه: سیمین آزادی.

بهنام بهزادی فیلم تلویزیونی "قلب دوم" را بر اساس فیلمنامه‌ای از علیرضا محمودی و تهیه‌کنندگی ابراهیم زاهدی‌فر جلوی دوربین می‌برد."قلب دوم" داستان جوانی به نام منصور را روایت می‌کند. او رمان‌نویسی است که داستانی تلخ با تم انتقام را می‌نویسد و برای ادامه نگارش رمان با خود خلوت می‌کند تا اینکه قهرمان رمان به سراغ خود منصور می‌آید و ...

بهنام بهزادی فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" را کارگردانی کرده است.