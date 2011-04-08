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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

به کارگردانی بهزادی/

کهن دیری برای "قلب دوم" موسیقی می‌سازد

کهن دیری برای "قلب دوم" موسیقی می‌سازد

علیرضا کهن دیری برای فیلم تلویزیونی "قلب دوم" ساخته بهنام بهزادی موسیقی متن می‌سازد.

بهنام بهزادی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون صداگذاری در مرحله نهایی توسط بابک میرزاخانی قرار دارد و ساخت موسیقی توسط علیرضا کهن دیری از هفته آینده آغاز می‌شود. تلاش می‌کنیم "قلب دوم" برای نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آماده نمایش شود.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیرتصویربرداری: مهدی جعفری، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین‌عشایری، طراح چهره‌پردازی: سعید ملکان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مینا زیوری، مدیرتولید: حسین اکبری و منشی صحنه: سیمین آزادی.

بهنام بهزادی فیلم تلویزیونی "قلب دوم" را بر اساس فیلمنامه‌ای از علیرضا محمودی و تهیه‌کنندگی ابراهیم زاهدی‌فر جلوی دوربین می‌برد."قلب دوم" داستان جوانی به نام منصور را روایت می‌کند. او رمان‌نویسی است که داستانی تلخ با تم انتقام را می‌نویسد و برای ادامه نگارش رمان با خود خلوت می‌کند تا اینکه قهرمان رمان به سراغ خود منصور می‌آید و ...
 
بهنام بهزادی فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1283124

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