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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۴۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه‌‌ ورزشی: آغاز مسابقات هفته بیست و نهم فوتبال لیگ برتر و پیگیری هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه نوزدهم فروردین‌ماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با چهارم جمادی الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با هشتم آوریل سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* استیل‌آذین ـ شاهین بوشهر، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی تهران
* نفت تهران ـ صنعت نفت آبادان، ساعت 17:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* شهرداری تبریز ـ ملوان بندرانزلی، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره)تبریز
* پاس همدان ـ راه‌آهن شهرری، ساعت 17:30، ورزشگاه قدس همدان
* پیکان قزوین ـ صبای قم، ساعت 17:30، ورزشگاه رجایی قزوین
* فولاد خوزستان ـ سایپا البرز، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی اهواز

- هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه الف:
* نفت مسجد سلیمان - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی مسجد سلیمان
* کاوه تهران - شهرداری یاسوج، ساعت 16، (محل برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام می شود)
* پیام خراسان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه تختی مشهد
* همیاری اراک - فولاد نطنز، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* اتکا گلستان - تربیت یزد، ساعت 16، ورزشگاه آزادی گرگان
گروه ب:
* پیام مقاومت فارس - فولاد یزد، ساعت 16، ورزشگاه حافظیه شیراز
* شیرین فراز کرمانشاه - برق شیراز، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* ایرانجوان بوشهر- صنعت ساری، ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهرپ
* داماش دورود - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه تختی دورود
* نساجی مازندران - مس سرچشمه کرمان، ساعت 16، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* گسترش فولاد تبریز - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی تبریز

- هفته نخست از دور برگشت مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* شهرداری شهرکرد - سنگ آهن بافق یزد
* ثامن الحجج سبزوار- دانشگاه صنعتی ارومیه
* ذوب آهن اصفهان- صنعت مس کرمان
* پارسیان تهران - شهرداری زرند کرمان

- هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های هندبال لیگ برتر بانوان ایران امروز با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* شهرداری کرمان - همای تهران
* هیئت هندبال فارس - چیلان سازه سنه کردستان
* ذوب آهن اصفهان - هرمزگان

کد مطلب 1283146

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