تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه نوزدهم فروردین‌ماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با چهارم جمادی الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با هشتم آوریل سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* استیل‌آذین ـ شاهین بوشهر، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی تهران

* نفت تهران ـ صنعت نفت آبادان، ساعت 17:30، ورزشگاه دستگردی تهران

* شهرداری تبریز ـ ملوان بندرانزلی، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره)تبریز

* پاس همدان ـ راه‌آهن شهرری، ساعت 17:30، ورزشگاه قدس همدان

* پیکان قزوین ـ صبای قم، ساعت 17:30، ورزشگاه رجایی قزوین

* فولاد خوزستان ـ سایپا البرز، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی اهواز

- هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه الف:

* نفت مسجد سلیمان - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی مسجد سلیمان

* کاوه تهران - شهرداری یاسوج، ساعت 16، (محل برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام می شود)

* پیام خراسان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه تختی مشهد

* همیاری اراک - فولاد نطنز، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* اتکا گلستان - تربیت یزد، ساعت 16، ورزشگاه آزادی گرگان

گروه ب:

* پیام مقاومت فارس - فولاد یزد، ساعت 16، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شیرین فراز کرمانشاه - برق شیراز، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* ایرانجوان بوشهر- صنعت ساری، ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهرپ

* داماش دورود - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه تختی دورود

* نساجی مازندران - مس سرچشمه کرمان، ساعت 16، ورزشگاه وطنی قائمشهر

* گسترش فولاد تبریز - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی تبریز

- هفته نخست از دور برگشت مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* شهرداری شهرکرد - سنگ آهن بافق یزد

* ثامن الحجج سبزوار- دانشگاه صنعتی ارومیه

* ذوب آهن اصفهان- صنعت مس کرمان

* پارسیان تهران - شهرداری زرند کرمان

- هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های هندبال لیگ برتر بانوان ایران امروز با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* شهرداری کرمان - همای تهران

* هیئت هندبال فارس - چیلان سازه سنه کردستان

* ذوب آهن اصفهان - هرمزگان