تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه نوزدهم فروردینماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با چهارم جمادی الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با هشتم آوریل سال 2011 میلادی.
- هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* استیلآذین ـ شاهین بوشهر، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی تهران
* نفت تهران ـ صنعت نفت آبادان، ساعت 17:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* شهرداری تبریز ـ ملوان بندرانزلی، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره)تبریز
* پاس همدان ـ راهآهن شهرری، ساعت 17:30، ورزشگاه قدس همدان
* پیکان قزوین ـ صبای قم، ساعت 17:30، ورزشگاه رجایی قزوین
* فولاد خوزستان ـ سایپا البرز، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی اهواز
- هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه الف:
* نفت مسجد سلیمان - گلگهر سیرجان، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی مسجد سلیمان
* کاوه تهران - شهرداری یاسوج، ساعت 16، (محل برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام می شود)
* پیام خراسان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه تختی مشهد
* همیاری اراک - فولاد نطنز، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* اتکا گلستان - تربیت یزد، ساعت 16، ورزشگاه آزادی گرگان
گروه ب:
* پیام مقاومت فارس - فولاد یزد، ساعت 16، ورزشگاه حافظیه شیراز
* شیرین فراز کرمانشاه - برق شیراز، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* ایرانجوان بوشهر- صنعت ساری، ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهرپ
* داماش دورود - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه تختی دورود
* نساجی مازندران - مس سرچشمه کرمان، ساعت 16، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* گسترش فولاد تبریز - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی تبریز
- هفته نخست از دور برگشت مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با انجام دیدارهای زیر آغاز میشود:
* شهرداری شهرکرد - سنگ آهن بافق یزد
* ثامن الحجج سبزوار- دانشگاه صنعتی ارومیه
* ذوب آهن اصفهان- صنعت مس کرمان
* پارسیان تهران - شهرداری زرند کرمان
- هفته نخست از دور برگشت رقابتهای هندبال لیگ برتر بانوان ایران امروز با انجام دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* شهرداری کرمان - همای تهران
* هیئت هندبال فارس - چیلان سازه سنه کردستان
* ذوب آهن اصفهان - هرمزگان
نظر شما