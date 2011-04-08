"ملاقات" برای اکران عمومی پنج دقیقه کوتاه شد

عباس رافعی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پس از نمایش این فیلم در جشنواره فجر، دوباره آن را توسط نازنین مفخم تدوین مجدد کردیم. موسیقی "ملاقات" تغییراتی کرد. تصمیم گرفتیم پنج دقیقه از فیلم را کوتاه‌تر کنیم. مشغول رایزنی با یکی از دفاتر پخش برای اکران عمومی آن هستیم.

"چسب زخم"، "ملاقات" و "ایستگاه آخر" با کارگردانی هادی مقدم‌دوست، عباس رافعی و شاپور قریب اپیزودهای فیلم "ملاقات" را تشکیل می‌دهند.

ستاره اسکندری، احمد مهرانفر، مهدی فقیه، رامین راستاد، میثم یوسفی، جمال خلیلی، پرویز عاشورنیا، سیاوش قاسمی،هوشنگ آخوندپور، محمود خداکریم، ابراهیم جهانیان، شروین مولائی، سانیا سالاری، مهدی راشدی،علیرضا بامداد، عبدالرضا حمیدی و افسانه بایگان از بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: عباس رافعی، کارگردانان: شاپور قریب، عباس رافعی، هادی مقدم دوست، نویسندگان: عباس رافعی، محمود خدا کریم، هادی مقدم دوست، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، طراح گریم: محمد قومی، مدیر تولید: مسعود دلیری، مدیر صدابرداری: شهرام متولی‌باشی و طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی.