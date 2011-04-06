اتحاد و همدلی مسلمانان تنها راه مقابله با دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر چهارشنبه پس از برگزاری تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیان استان البرز در محکومیت کشتار مردم بی گناه بحرین توسط حکام زورگو در جمع روحانیان در محل مصلی نماز جمعه کرج اظهار داشت: اتحاد و همدلی مسلمانان تنها راه حل مقابله با این دشمنان است.

وی یادآور شد: در برخی از آیات قرآن کریم دوستی و عهد بستن با قوم یهود و نصارا منع شده و آمده است که هرگز این قوم را به عنوان ولی و اولیا خود انتخاب نکنید.

کازرونی افزود: دین اسلام کاملترین و تاثیرگذارترین مفهوم در دنیا است و به همین دلیل به هر بهانه ای مورد تهاجم دشمنان قرار می گیرد.

کازرونی خاطرنشان کرد: امروز ملت غیور ایران اسلامی با اراده و قدرت الهی برای حمایت مردم بحرین به صحنه آمده اند تا نفرت و انزجار خود را از کشتار مردم بیگناه این کشور نشان دهند.

وی ادامه داد: تاریخ نشان داده حاکمان حلقه به گوش کشورهای استکباری لحظه هایی که به کمک اربابانشان نیاز داشتند رها و حتی ساقط شده اند چرا که آنها فقط به فکر منافع خود بوده و اشخاصی مانند صدام و حسنی مبارک برایشان اهمیتی ندارند.

امام جمعه کرج یادآور شد: کشورهایی مانند عربستان و امارات با ادعای داشتن تعهد در قبال تحرکات منطقه به خود اجازه داده اند تا هرگونه جنایتی را در کشور بحرین انجام دهند.

وی بیان کرد: کشورهای استکباری به سرکردگی آمریکا هرگونه جنایتی را مرتکب می شوند تا پایگاههای آنها در منطقه آسیب نبینند.

این مسئول در پایان با اعلام محکومیت کشتار مردم بی گناه بحرین توسط حکام زورگو حمایت طلاب و روحانیان از مردم این کشور را اعلام کرد