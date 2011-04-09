عباس رافعی کارگردان این دو فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری "مرثیه‌ای برای یانیس" ششم فرودین‌ماه در تهران به پایان رسید. اما هنوز برای تدوین آن با فرد خاصی قرارداد نبستیم.

وی افزود: فیلم "آزادراه" به دلیل مشکلات مالی هم اکنون در مراحل فنی متوقف است. تا برگزاری جشنواره فیلم فجر امسال زمان زیادی باقی است به همین دلیل در حال حاضر عجله‌ای برای آغاز این مراحل نداریم.

مهدی پاکدل در نمایی از "آزادراه"

در فیلم سینمایی "مرثیه‌ای برای یانیس" بیژن افشار، فرهاد مهدوی، محمد اعلائی ، پانته‌آ مهدی‌نیا، عباس شجاع، سیاوش قاسمی، آزیتا خرمی، اکبر احمدی، هوشنگ اخوند پور، سعید صدر، فربد فرشین، ابراهیم ابراهیمی، حمیدرضا زمانی، شروین مولائی، یوسف آقائی، جو لارا، جاش پارکر، تانیا بابریتسکایا، شکیب احمد و ظاهر احمد بازی کردند.

"آزادراه" داستان طلبه‌ای جوان به نام سلمان بروجردی را روایت می‌کند که با جوانان همسن وسال خود ارتباطی دوستانه دارد و می‌کوشد با زبان خودشان به آنها نزدیک شود و باری از مشکلاتشان بردارد. اما سلمان که نامزدی به نام پریسا دارد، خود با مشکلی ذهنی دست و پنجه نرم می‌کند که آن را نمی‌تواند بازگو کند. در حقیقت سلمان در تصمیم خود برای ادامه راه و پوشیدن لباس روحانی تردید دارد و ... .

مهدی پاکدل، بهنوش طباطبائی، حبیب اسماعیلی، هومن سیدی، نازنین مفخم، تینا آخوندتبار، شهین تسلیمی، جمال خلیلی، سیاوش قاسمی، دانیال نوروش و محمدرضا رحمانی در این فیلم بازی ‌کردند.

عباس رافعی فیلم‌های سینمایی "تولدی دیگر"، "راز مینا"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد"، "پروانه" و... را کارگردانی کرده است.