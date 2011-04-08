افزایش 25 تا 40 درصدی سطح زیر کشت پنبه/ دلایل افزایش قیمت جهانی پنبه

به گزارش خبرنگار مهر، کشت پنبه به عنوان محصولی استراتژیک مورد توجه کشورهای قدرتمند اقتصادی قرار دارد و این کشورها با اختصاص یارانه به تولیدکنندگان این محصول توانسته اند سهم زیادی از بازار جهانی را در اختیار داشته باشند.

این موضوع سبب شده است که انحصار قیمتی پنبه در اختیار برخی از کشورها باشد و کشورهای ضعیف تر مجبور به خرید محصول وارداتی باشند که این امر کشاورزان را هم دچار مشکلاتی می کند و سطح زیر کشت تولید را کاهش می دهد.

کشور ما هم که در گذشته به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه در جهان به شمار می رفت، در چند سال گذشته با افت سطح زیر کشت و واردات ارزان قیمت پنبه مواجه شد و همین امر کشاورزان را نسبت به کشت این محصول بی رغبت کرد و کیفیت پنبه تولیدی را هم کاهش داد.

این وضعیت تا آنجا پیش رفت که سطح زیر کشت این محصول برای امسال در حدود 130 تا 135 هزار هکتار تخمین زده می شود در حالی که این رقم 10 سال پیش از این 215 هزارهکتار بوده است. به گفته کارشناسان، کاهش این مقدار سطح زیر کشت در 70 تا 80 سال اخیر بی سابقه بوده است.

تولید 90 هزار تن پنبه در سال زراعی گذشته

اما حوادث و بلایای طبیعی که سال گذشته در برخی از کشورها رخ داد، درکنار بحران اقتصادی در آمریکا به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده پنبه جهان، قیمت جهانی پنبه را افزایش داد و این امر برای کشاورزان ایرانی که هزینه تولید آنها بیش از دیگر کشورهای جهان است خوش یمن شد.

افزایش قیمت جهانی پنبه به حدود هر کیلوگرم 5 هزار تومان در کنار هزینه حمل و نقل و گمرک، موجب رونق پنبه ایران شد و این محصول با قیمت هر کیلوگرم 4500 تا 4800 تومان به فروش رسید البته به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی پنبه کاران کشور این قیمت واقعی پنبه است اما دیگر کشورها با ارایه یارانه به تولیدکنندگان خود، قیمت جهانی پنبه را کاهش می دهند و با ایجاد دامپینگ، کشورهای دیگر را با مجبور به خرید محصولات خود می کنند.

بهرام نظری مدیرعامل اتحادیه تعاونی پنبه کاران کشور در گفتگو با مهر سطح زیر کشت پنبه در سال گذشته را حدود 90 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این تعداد حدود 55 تا 60 هزار تن پنبه برداشت شد و مابقی نیاز داخلی از طریق واردات به کشور تامین شد.

وی نیاز کشور به پنبه را بین 130 تا 150 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه قیمت جهانی پنبه افزایش یافته و کشاورزان سال گذشته محصول خود را با قیمت بیشتری به فروش رساندند، پیش بینی می شود که سطح زیرکشت پنبه 25 تا 40 درصد افزایش یابد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی پنبه کاران کشور تصریح کرد: سطح زیرکشت پنبه در دنیا هم با افزایش 7 تا 8 درصدی مواجه می شود و این موضوع قیمت پنبه را رقابتی می کند و باعث می شود که کشاورزان علاقه بیشتری به کشت پنبه داشته باشند.

کاهش مصرف الیاف مصنوعی با افزایش قیمت نفت

نظری در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش سطح زیر کشت پنبه قیمتها کاهش نمی یابد، گفت: الان میزان تولید از مصرف کمتر است؛ بنابراین با افزایش تولید می توان نیاز داخلی را پوشش داد، ضمن آنکه پیش بینی ها حاکی از آن است که قیمت ها دیگر به روال قبل بازنمی گردد.

وی افزود: بیشترین مصرف پنبه در صنایع نساجی است و به جای آن فقط می توان از الیاف مصنوعی استفاده کرد و از آنجایی که الیاف مصنوعی از نفت تهیه می شود افزایش قیمت جهانی نفت بر قیمت الیاف مصنوعی هم موثر است بنابراین پنبه بهترین گزینه برای صنایع نساجی به شمار می رود.

نظری با بیان اینکه امیدواریم سطح زیر کشت پنبه به 220 تا 250 هزار هکتار برسد گفت: روزهای خوبی برای پنبه پیش بینی می شود و اگر بخش دولتی هرچه سریعتر تصدی گری را رها کند و براساس اصل 44 قانون اساسی تنها به سیاست گذاری بپردازد، تولید پنبه بهبود می یابد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی پنبه کاران کشور با اشاره به خودکفایی در تولید پنبه افزود: اگر به اتحادیه های تعاونی کشاورزی اجازه حرکت بدهند در مدت 3 سال می توان به خودکفایی در تولید پنبه رسید، همانطور که در سالهای 81 تا 84 تولید پنبه با افزایش زیادی مواجه شد.