بابل از حداقل امکانات رفاهی و گردشگری محروم است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، یدالله افشار مقدم بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بابل با بیان اینکه باید در سال 90 با ارائه راهکار مناسب و برنامه‌ریزی درست حربه و ضربه دشمن را در مسائل اقتصادی بی اثر کنیم، افزود: باید انضباط مالی و اقتصادی ایجاد کرده و صرفه‌جویی، کاهش و کم‌ کردن هزینه را در عرصه‌های مختلف اقتصادی سرلوحه خود قرار دهیم.

افشارمقدم بیان داشت: کشورهای بیگانه و استکبار جهانی فشار زیادی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر کشور ما تحمیل کرده و هزینه‌های زیادی را صرف این امور کردند ولی با درایت رهبر اندیشمند ما مسائل سیاسی و فرهنگی کشور حل و فصل شد ولی برای رفع تحریم اقتصادی دشمن به حرکت اقتصادی بزرگی نیاز است.

فرماندار بابل افزود: مقام معظم رهبری بر ملت تکلیف کرده است که در سال 90 به صورت جهاد گونه مسائل مادی را حل و فصل کرده و با هم‌اندیشی و هوشیاری هرچه بیشتر نگذاریم دشمن به پیشرفت کشور ضربه وارد کند.

وی گفت: باید در سال 90 با ارائه راهکار مناسب و برنامه‌ریزی درست حربه و ضربه دشمن را در مسائل اقتصادی بی اثر کنیم، باید انضباط مالی و اقتصادی ایجاد کرده و صرفه‌جویی، کاهش و کم‌کردن هزینه را در عرصه‌های مختلف اقتصادی سرلوحه خود قرار دهیم.

فرماندار بابل اظهارداشت: باید به دنبال تامین منابع مالی در شهرستان بابل باشیم تا از حرکت اقتصادی بزرگی که در کشور آغاز شده عقب نمانیم و راهکار مناسب و برنامه‌ریزی درستی ارائه دهیم.

وی با اشاره به اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و لزوم تلاش برای افزایش سهم شهرستان بابل در بودجه سال 90 اظهار داشت: انتظار این است هر یک از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی با همکاری و تلاش شبانه‌روزی و با ایجاد تعامل در راستای توسعه، سازندگی و رفع محرومیت شهرستان بابل برای اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی گام‌های اساسی بردارند.

افشار مقدم بیان داشت: این یک دستور است که تمام پروژه‌های سفر هیئت دولت باید تا پایان دولت دهم به پایان رسد در حالی که به علت کمبود اعتبار هنوز پروژه‌های سفر اول و دوم شهرستان بابل به پایان نرسیده است.

فرماندار بابل تصریح کرد: چرا شهرستان بابل با داشتن 500 هزار جمعیت باید از حداقل امکانات محروم بوده و از 25 اسفند تا سوم فروردین با مشکل آب شرب مواجه باشد.

وی، حفر چاه را یکی از مهم ‌ترین اقدامات رفع مشکل آب شرب بابل برشمرد و افزود: به زودی با جذب پیمانکار یک حلقه چاه جدید در بابل حفر می‌شود و تا دو ماه آینده هفت چاه دیگر باید حفر شود که استاندار مازندران برای حفر چاه در بابل 500 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده است.

افشارمقدم، با اشاره به مشکلات موجود در شهرستان بابل بیان داشت: مشکل آب شرب، نبود محیط زیست و فضای مناسب و سالم، ساماندهی معابر عمومی، آسفالت و فضای سبز، ساماندهی ورودی و خروجی شهر و وضعیت مغازه‌ها، ساماندهی حمل و نقل شهری و بین شهری و پایانه‌ها، مسئله زباله، آب شهری و روستایی و مسئله کنارگذر جنوبی از جمله مشکلات شهرستان بابل است.

بابل دومین شهرستان پرجمعیت مازندران است.