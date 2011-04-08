نصب دیوارهای صوتی شفاف در بزرگراههای تهران

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تهران، با بیان اینکه 80 درصد از نصب دیوار صوتی شفاف در بزرگراه چمران به اتمام رسیده است، افزود: در سال 90 علاوه بر تکمیل این دیوار صوتی، در بخشی از بزرگراه زین الدین نیز برای کاهش میزان آلودگی صدا، دیوار صوتی شفاف نصب خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در بزرگراه شهید چمران عملیات نصب و راه اندازی دیوار صوتی شفاف 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با تأمین اعتبارات مورد نیاز، به زودی این پروژه نیز تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با نصب دیوار صوتی در بخشی از این بزرگراه، میزان آلودگی صوتی در مناطق مسکونی این بزرگراه حدود 15 دسی بل کاهش داشته است.

رشیدی تأکید کرد: دیوار صوتی بزرگراه شهید زین الدین نیز در محدوده خیابان پاسداران نصب و راه اندازی خواهد شد و پیش بینی می شود میزان آلودگی صوتی این محدوده که اکنون بین 75 تا 80 دسی بل است، به حدود 15 دسی بل کاهش یابد.

آلودگی صوتی از مخرب ترین آلاینده های زیست محیطی است

وی آلودگی صوتی را یکی از مخرب ترین آلاینده های زیست محیطی دانست و افزود: کاهش قدرت شنوایی، افزایش فشار خون، ضعف سیستم ایمنی بدن، تغییر در عملکرد غدد درون ریز، کاهش قدرت یادگیری در کودکان و کاهش بازدهی فکری و جسمی از جمله پیامدهای مهم و جبران ناپذیر این آلودگی است که به واسطه عادت پذیری غلط نسبت به صدا، از آنها غفلت می شود.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: بیشترین عامل مؤثر در ایجاد آلودگی صوتی در کشورمان، خودروها و موتورسیکلت‌ها هستند و بیشترین تمرکز آلودگی صوتی در ایران را شهر تهران و تعدادی از کلان‌شهرها دارند.

وی افزود: راهکارهای علمی از جمله نصب دیوارهای صوتی، امری ضروری در جهت کاهش آلودگی صوتی شهر تهران به حساب می‌آیند.