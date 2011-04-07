مراسم بومی گلستان کمتر مورد توجه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منوچهر آذر عصر چهارشنبه در نشست با هنرمندان گلستان افزود: هنرمندان میتوانند به صورت غیرمستقیم وارد موضوعات مختلف شوند و از طریق نشان دادن معایب سعی کنند مردم را نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی آگاه سازند.
وی همچنین با تقدیر از فعالیتهای حوزه هنری در عرصههای مختلف افزود: شهرهای مختلف استان گلستان با توجه به وجود قومیتهای مختلف و تنوع آداب و سنن، از پتانسیلها و ظرفیت های فراوانی برخوردار است که باید توسط نهادهای فرهنگی خصوصاً حوزه هنری شناسایی و به علاقمندان معرفی شود.
آذر در ادامه گفت: هنر بومی منطقه گلستان از اهمیت خاصی برخوردار است از این رو هنرمندان باید با دقت و ظرافت خاصی جنبه تحقیقی آن را بیشتر مورد توجه قرار دهند چون ممکن است پرداختن به موضوعات فولکلور بدون تحقیق و بررسی اصولی باعث خدشه و تحریف موضوع شود.
پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون به موسیقی ترکمن اشاره کرد و گفت: موسیقی ترکمن غنا و پیشینه عمیقی دارد و از جنبههای مختلف قابل بررسی است.
وی افزود: موسیقی ترکمن می تواند ارتباطی با مخاطب خود برقرار کند و نقش دارویی آن برای معالجه و شفای بیماران مورد بررسی قرار گیرد.
شایان ذکر است که این هنرمند پیشکسوت چندین سال در شهرستان گنبد کاووس حضور فعال داشته و اکثر هنرمندان بخش تئاتر استان گلستان با واسطه و بدون واسطه از شاگردان وی به حساب میآیند و بدون شک هنر نمایش استان گلستان متأثر از حضور اساتید بزرگی چون منوچهر آذر است.
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