  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۵۷

فرانسه ادعاي يك گروه يهودي درباره مسلمانان را رد كرد

فرانسه شكايت يك گروه يهودي درباره مسلمانان اين كشور و اتهام مبارزه با گروههاي مذهبي ديگر را رد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  و به نقل از روزنامه فيگارو ،  فرانسه درخواست يك گروه يهودي از آمريكا را كه خواستار برخورد قانوني با يكي از بزرگترين سازمان هاي اسلامي اين كشور شده بود رد كرد. گروه يهودي ادعا كرده بود كه سازمان اسلامي فرانسه ضد يهودي است و به گروه حماس ارتباط دارد.

دومينيك دوويلپن  وزير كشور فرانسه گفت پاريس نمي تواند فقط به درخواست يك گروه ، سازمان اتحاديه هاي اسلامي فرانسه را توبيخ نمايد و آن را منتسب به گروه خاصي نمايد.

اين در حالي است كه سازمان اتحاديه هاي اسلامي فرانسه نيز اتهام هاي اين گروه يهودي را رد كرده است.

درباره جزييات اين خبر هنوز اطلاعات بيشتري در دست نيست.

کد مطلب 128324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها