فرانسه ادعاي يك گروه يهودي درباره مسلمانان را رد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از روزنامه فيگارو ، فرانسه درخواست يك گروه يهودي از آمريكا را كه خواستار برخورد قانوني با يكي از بزرگترين سازمان هاي اسلامي اين كشور شده بود رد كرد. گروه يهودي ادعا كرده بود كه سازمان اسلامي فرانسه ضد يهودي است و به گروه حماس ارتباط دارد.

دومينيك دوويلپن وزير كشور فرانسه گفت پاريس نمي تواند فقط به درخواست يك گروه ، سازمان اتحاديه هاي اسلامي فرانسه را توبيخ نمايد و آن را منتسب به گروه خاصي نمايد.

اين در حالي است كه سازمان اتحاديه هاي اسلامي فرانسه نيز اتهام هاي اين گروه يهودي را رد كرده است.

درباره جزييات اين خبر هنوز اطلاعات بيشتري در دست نيست.