طلسم شکست داماش نشکست!/ ناکامی پرسپولیس، ارومیه و ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، درنخستین دیدار از مرحله پلی‎آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور تیم کاله آمل در دیدار خانگی مقابل داماش موفق شد در سه گیم متوالی که با نتایج مشابه 25 بر 22 به پایان رسید، داماش گیلان را شکست دهد. این در حالی است که شاگردان حسین معدنی در دیدارهای گذشته هم که مقابل کاله برگزار کرده بود از کسب پیروزی ناکام مانده بود.

دیدار تیم های کاله و داماش برای رده‏بندی تیم‎های اول تا هشتم جدول رده‎بندی برگزار شد. در دو دیدار برگزار شده برای تعیین این رده بندی تیم سایپا دیدار نخست خود را با پیروزی پشت سر گذاشت. این تیم در مصاف با ارومیه و در سه گیم متوالی با نتایج (26 بر 24)، (25 بر 21) و(25 بر 19) صاحب پیروزی شد. ابومسلم خراسان نیز که برای دیدار با شاگردان مصطفی شجاعی به کاشان رفته بودند در یک گیم حریف خود را شکست دادند اما نتایج سایر گیم‌ها را واگذار کردند و در نهایت متحمل شکست شدند.

در دیگر دیدار برگزار شده از مرحله پلی‏آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم پیشگامان کویر یزد در خانه والیبال مقابل تیم پرسپولیس به برتری دست یافت. این بازی با نتایج (25 بر 23، (26 بر 24) و (28 بر 26) به پایان رسید. این دیدار برای رده‎بندی تیم های نهم تا شانزدهم جدول رده‎بندی برگزار شد.

مرحله پلی‎آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امشب با برگزاری دیدارهای زیر در حال پیگیری است:

پلی‎آف تیم‎‏های اول تا هشتم

* پیکان تهران - هیئت کرمان



پلی‎آف تیم‎های نهم تا شانزدهم

* پتروشیمی بندرامام - ارتعاشات صنعتی تهران

* بانک کشاورزی - آلومینیوم المهدی بندرعباس