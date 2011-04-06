طلسم شکست داماش نشکست!/ ناکامی پرسپولیس، ارومیه و ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، درنخستین دیدار از مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیم کاله آمل در دیدار خانگی مقابل داماش موفق شد در سه گیم متوالی که با نتایج مشابه 25 بر 22 به پایان رسید، داماش گیلان را شکست دهد. این در حالی است که شاگردان حسین معدنی در دیدارهای گذشته هم که مقابل کاله برگزار کرده بود از کسب پیروزی ناکام مانده بود.
دیدار تیم های کاله و داماش برای ردهبندی تیمهای اول تا هشتم جدول ردهبندی برگزار شد. در دو دیدار برگزار شده برای تعیین این رده بندی تیم سایپا دیدار نخست خود را با پیروزی پشت سر گذاشت. این تیم در مصاف با ارومیه و در سه گیم متوالی با نتایج (26 بر 24)، (25 بر 21) و(25 بر 19) صاحب پیروزی شد. ابومسلم خراسان نیز که برای دیدار با شاگردان مصطفی شجاعی به کاشان رفته بودند در یک گیم حریف خود را شکست دادند اما نتایج سایر گیمها را واگذار کردند و در نهایت متحمل شکست شدند.
در دیگر دیدار برگزار شده از مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیم پیشگامان کویر یزد در خانه والیبال مقابل تیم پرسپولیس به برتری دست یافت. این بازی با نتایج (25 بر 23، (26 بر 24) و (28 بر 26) به پایان رسید. این دیدار برای ردهبندی تیم های نهم تا شانزدهم جدول ردهبندی برگزار شد.
مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امشب با برگزاری دیدارهای زیر در حال پیگیری است:
پلیآف تیمهای اول تا هشتم
* پیکان تهران - هیئت کرمان
پلیآف تیمهای نهم تا شانزدهم
* پتروشیمی بندرامام - ارتعاشات صنعتی تهران
* بانک کشاورزی - آلومینیوم المهدی بندرعباس
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