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۱۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۰۷

از سوی رئیس جمهور صورت گرفت:

انتصاب دو عضو جدید هیئت تجدیدنظر شورای رقابت

انتصاب دو عضو جدید هیئت تجدیدنظر شورای رقابت

رئیس جمهور در حکمی آقایان ابوالقاسم اثنی ‌عشری و آلبرت بغزیان را به عضویت هیئت تجدیدنظر شورای رقابت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای ابوالقاسم اثنی‌عشری

جناب آقای آلبرت بغزیان

در اجرای جزء (ب) بند (١) ماده (٦٤) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی و بند (٢) ماده یاد شده و بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به موجب این حکم برای مدت شش سال به عضویت هیئت تجدیدنظر شورای رقابت منصوب می‌شوید.

توفیق شما و سایر اعضای محترم آن هیئت را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران
کد مطلب 1283265

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