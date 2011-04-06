انتصاب دو عضو جدید هیئت تجدیدنظر شورای رقابت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای ابوالقاسم اثنیعشری
جناب آقای آلبرت بغزیان
در اجرای جزء (ب) بند (١) ماده (٦٤) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (٤٤) قانون اساسی و بند (٢) ماده یاد شده و بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به موجب این حکم برای مدت شش سال به عضویت هیئت تجدیدنظر شورای رقابت منصوب میشوید.
توفیق شما و سایر اعضای محترم آن هیئت را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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