حاشیه های بازی استقلال و پاختاکور ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پاختاکور ازبکستان در هفته سوم نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر در شرایطی عصر چهارشنبه با پیروزی آبی پوشان به پایان رسید که اکثر دقایق این دیدار زیر بارش باران برگزار شد. حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* با وجود پیروزی استقلال در چند بازی اخیر و خصوصا دیدار برابر پرسپولیس بازهم تماشاگران استقبال خوبی از دیدار با پاختاکور نکرده بودند و 17645 نفر در ورزشگاه حضور داشتند.

* برای نخستین بار در ورزشگاه آزادی تعداد دقیقه تماشاگران حاضر در ورزشگاه روی اسکوربرد اعلام شد.

* مصدومیت فرهاد مجیدی در نیمه اول علاوه بر اینکه باعث ناراحتی این بازیکن شد، هواداران را نسبت به وضعیت این بازیکن در دیدارهای آینده نگران کرد.

کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به همراه دستیارانش در ورزشگاه حضور داشتند و این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

* زمانی که بارش باران شدید شده بود پرویز مظلومی روی نیمکت نشسته بود و از جایش تکان نمی خورد. اما با قطع شدن باران او به کنار زمین رفت.

* در صحنه ای از بازی به دلیل لغزنده بودن زمین کمک داور بازی هنگام اعلام آفساید زمین خورد و چند متری روی زمین کشیده شد.

* مجتبی جباری که در هفته های گذشته مورد غضب کادر فنی قرار گرفته بود در دقایق پایانی این دیدار قصد ورود به زمین را داشت که کادر فنی تصمیمش را عوض کرد و شریفات را به زمین فرستاد.