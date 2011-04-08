آشنایی با همه رقبای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا

"باراک اوباما" نخستین رئیس جمهوری رنگین پوست آمریکا قصد دارد برای چهار سال آینده نیز در این سمت باقی بماند. وی روز دوشنبه با اعلام رسمی این مطلب از هوادارانش خواست برای پیروزی در انتخابات سال 2012 وی را یاری کنند.

این در حالی است که این بار اوباما راهی به مراتب دشوارتر برای حفظ کرسی ریاست جمهوری در پیش دارد. در انتخابات این دوره بر خلاف دوره پیش، مخالفان اوباما دستاویزهای زیادی برای انتقاد از وی و سیاستهایش دارند علاوه بر آن وعده های محقق نشده وی نیز از جمله نقاط ضعفی است که از چشم رقبا دور نمی ماند.

اوباما که به خوبی به این امر واقف است این بار زودتر از موعد مقرر و به فاصله 20 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رسما نامزدی خود را اعلام کرد تا در این فرصت بتواند علاوه بر در دست گرفتن ابتکارعمل، خزانه خالی ستاد انتخاباتی خود را با کمکهای مالی هوادارنش برای این ماراتن انتخاباتی پر کند.

تحلیلگران معتقدند اوباما برای دوام آوردن تا پایان رقابتهای انتخاباتی باید دست کم یک میلیارد دلار کمک مالی جمع آوری کند. هر چند داشتن منابع مالی نقطه قوت بزرگی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است، اما اوباما نمی تواند به همین امر اکتفا کند، زیرا رقبای سرسختش که شماری از آنها پیشتر نیز با وی دست و پنجه نرم کرده اند، این بار با دست پر به میدان آمده اند.



در اینجا به شماری از مهمترین سیاستمداران آمریکایی که سودای رقابت با اوباما بر سر تصاحب کرسی هدایت کاخ سفید را در سر دارند، اشاره می شود:

"تیم پاولنتی" فرماندار پیشین ایالت مینه سوتا بخت خود را برای رئیس جمهور شدن در انتخابات 2012 می آزماید. وی جزو نخستین جمهوریخواهانی بود که با اعلام نامزدی اش اوباما را در این انتخابات به مبارزه طلبید.

"ریک پری" فرماندار جمهوریخواه ایالت تگزاس از رقبای اوباما در این انتخابات به شمار می رود. هر چند وی تا کنون رسما نامزدی اش را اعلام نکرده است.

"سارا پیلین" رقیب دیرین اوباما و گزینه اصلی برای معاون اولی رئیس جمهور نامزد جمهوریخواهان در دوره پیش انتخابات، این بار با دستانی پر قدم در عرصه رقابتهای 2012 گذاشته است.

"نیوت گینگریچ" رهبر فراکسیون جمهوریخواهان در کنگره آمریکا در زمان "بیل کلینتون"، از جمله منتقدان جدی سیاستهای ناموفق اوباما است.

"مایک هاکبی" کشیش و فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس که در سال 2008 در کورس رقابت از "جان مک کین" جا ماند، این بار با شعار دفاع از قوانین اخلاقی و مذهبی به میدان آمده است.

"میت رامنی" میلیونری از ایالت ماساچوست امیدوار است این بار بتواند در رقابت با نامزد دموکراتها پیروز شود. وی دور پیشین انتخابات ریاست جمهوری را با شکست به پایان رسانید.

"رودی جیولیانی" شهردار پیشین نیویورک این بار هم با عزمی راسخ برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری دور خیز کرده است تلاش پیشین وی در سال 2008 بی نتیجه بود.

"جب بوش" برادر جرج دبلیو بوش می کوشد بار دیگر نام خاندان خود را به فهرست روسای جمهوری آمریکا بیفزاید. پیشتر پدر و برادر وی کلید کاخ سفید را به دست آورده اند.

"دونالد ترامپ" میلیونر دیگری در فهرست رقبای اوباما است. وی صاحب شرکت عظیم ساختمان سازی و چندین هتل بزرگ است و سابقه مجری گری در تلویزیون را نیز دارد. وی پیشتر نیز در سال 2000 نامزد ریاست جمهوری شده است.