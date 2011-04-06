مدارس گلستان هوشمندسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی عصر چهارشنبه در شورای اداری این اداره کل افزود: در اجرای دستور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، مدارسی که جدید ساخته خواهد شد باید با رعایت اصول معماری اسلامی باشد که یک مدرسه یا مجتمع با معماری اسلامی به عنوان الگو در مرکز استان ساخته شود.



مدیرکل آموزش و پرورش گفت: سال 90 سال شفاف سازی منابع مالی است و باید یکپارچگی و هم سویی مورد توجه باشد.

وی سال 90 را سال توجه به بخش نخبگان نام برد و در بکارگیری مدیران قدرتمند و متعهد در این بخشها تاکید کرد.

پائین محلی بر افزایش تعداد دانش آموزان در کلاسهای مدارس تیزهوشان، سمپاد و مدارسی که دارای امکانات عالی و مطلوبتر نسبت به مدارس عادی دارند و بر انجام کارهای مهارتی مدارس راهنمایی و استفاده آنها از امکانات هنرستانها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه حق التدریس دیپلم و زیر دیپلم در سال تحصیلی آینده نمی تواند در آموزش و پرورش تدریس کند، گفت: می توان با ارسال لیست آنها و موافقت وزارت خانه، بصورت قرارداد انجام کار معین در بخش سرایداری و خدمتگذاری انجام وظیفه کنند و مابقی نیروهای نهضتی می توانند با احراز شرایط در آزمون شرکت کنند.

پایین محلی گفت: امروز ما با سخنرانی رضایت فرهنگیان را به دست نیاورده ایم بلکه با کار و تلاشی که شماها کردید این رضایت به دست آمده و معلمان باید اعتماد کنند و اعتقاد داشته باشند که مدیر استان یا شهرستانش با اعتقاد به خدا کار می کند واگر کار برای رضای خدا باشد ارزش 30 سال کار کردن را دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش گستان گفت: استفاده درست از امکانات الکترونیکی و جلوگیری از حجم زیاد بخشنامه ها و دستورالعملها را باید در دستور کار قرار گیرد.

پائین محلی با بیان اینکه باید زمینه های رشد را برای معلمان و دانش آموزان فراهم سازیم و محدودیتها را از آنها برداریم، اظهار داشت: در سال 89 کارهای زیادی در آموزش و پرورش انجام شده و دلیل آن رضایتمندی فرهنگیان در جای جای استان است که در چهره فرهنگیان دیده می شود.

وی یاد آور شد : تلاش بر این است که نیروهای آسیب پذیر در آموزش و پرورش دستشان گرفته شود و سال 90 سال سرعت، قدرت و عمق بخشی در مجموعه فعالیتهای آموزش و پرورش است.