به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضائی عصر چهارشنبه در بازدید از پایانه مرزی میل 78 اظهارداشت: صادرات به کشورهای یاد شده از طریق گذر مرزی میل 78 صورت گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت پست قرنطینه دامپزشکی در گذر مرزی میل 78 تصریح کرد: کلیه محموله های صادراتی از خراسان جنوبی و خراسان رضوی به کشور افغانستان از قبیل طیور زنده و فرآوره های خام دامی توسط این پست بازدید و کنترل می شود.

وی بیان کرد: در این راستا و طی سال گذشته مقدار 13 تن پشم و دو میلیون و 556 هزار قطعه طیور مورد بازدید و کنترل قرار گرفت.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در خصوص صادرات مرغ زنده از خراسان جنوبی به سایر استانها گفت: در سال 89 تعداد 11 میلیون و 360 هزار قطعه مرغ زنده به سایر استانهای کشور صادر شده است.

رضائی خاطرنشان کرد: بیشترین صادرات مرغ زنده به استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و کرمان بوده است.