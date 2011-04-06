اسرائیل به سودان حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی، "علی کرتی" گفت : حمله اسرائیلی ها به شهر "بور سودان" دو کشته برجای گذاشته است ما اقدام بازدارنده را حق خود می دانیم.

وی افزود: با اطمینان می گوییم که این حمله از جانب اسرائیل صورت گرفته است و هدف آن از بین بردن تلاشها برای خارج کردن نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا است. کشته شدگان ارتباطی با اسلام گرایان یا حکومت خارطوم ندارند.

این در حالی است که یک منبع پلیس، حمله را موشکی خواند، اما یک مسئول حکومتی سودان آن را حمله هوایی که به وسیله یک هواپیمای خارجی که از سوی دریای سرخ وارد شده است دانسته است.

رژیم صهیونیستی تا کنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است.