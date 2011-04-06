مدتها بود استقلال را اینقدر هجومی ندیده بودم/ محمدی عجله داشت برود خانه!

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی که پس از پیروزی 4 بر 2 عصر امروز تیمش برابر پاختاکور ازبکستان در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: فوتبال ناب وز یبایی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم که استقلال با توانایی بالایی که داشت به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه چند وقت بود خودهم استقلال را تا این اندازه هجومی ندیده بودم گفت: ما امروز چهار گل زدیم و با تمام احترامی که برای پاختاکور قائل هستم چهار گل دیگر را هم نزدیم. آنها از نظر قدرت بدنی در سطح بالایی قرار داشتند و مدافعان بلندقامتی هم در اختیار داشتند با این حال بازیکنان ما عملکرد قابل قبولی داشتند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: پاختاکور تیم قدرتمند و قابل احترامی بود که ما بازی سختی را برابر آنها پشت سرگذاشتیم و می دانیم که در بازی برگشت کار سختی را برابر نماینده ازبکستان پیش رو خواهیم داشت.

مظلومی در ادامه با تشکر از حضور تماشاگران استقلال در ورزشگاه آزادی و حمایت از استقلال گفت: ما اگر بتوانیم در دور برگشت 5 امتیاز کسب کنیم صعودمان به مرحله بعدی قطعی خواهد شد اما می دانیم که مقابل پاختاکور و النصر دیدارهای سختی خواهیم داشت ضمن اینکه السد هم تیم دست و پا بسته ای نیست.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد ترک کردن رختکن توسط محمدی در شرایطی که بسیار عصبانی بود گفت: از قهر کردن این بازیکن چیزی نمی دانم اما فکر کنم عجله او برای این بود که می خواست زودتر به خانه اش برود!

مظلومی در مورد حضور کیروش و انگیزه ای که به بازیکنان استقلال داد گفت: درست که حضور سرمربی تیم ملی انگیزه بازیکنان را بالا می برد اما برخی اوقات هم باعث بالا رفتن استرس بازیکنان می شود.من به آقای کیروش خوش آمد می گویم و امیدوارم در تیم ملی موفق باشد.

وی در مورد مصدومیت مجیدی و شریفات نیز گفت: مجیدی بدشانس است و دوباره از ناحیه کشاله مصدوم شد. شریفات هم از ناحیه دندان دچار مصدومیت شد و باید ببینیم در تمرین فردا وضعیت این دو بازیکن چگونه خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد استقبال کم تماشاگران از دیدارهای فوتبال گفت: این را باید از مسئولان بپرسید. در شرایطی که در گذشته برای تماشای دیدارهای استقلال و پرسپولیس 80 هزار نفر به ورزشگاه می آمدند نمی دانم چه اتفاقی افتاده که حالا 20 هزار نفر هم نمی آیند. شاید نتایج ضعیف تیم ملی در نیامدن تماشاگران تاثیر گذار باشد.

تیم فوتبال استقلال در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا عصر چهارشنبه برابر پاختاکور ازبکستان به برتری 4 بر 2 دست یافت تا به رده دوم جدول رده بندی گروه دوم این رقابتها صعود کند.