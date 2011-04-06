افزایش گلایه دماوندیها از بهای مندرج در قبوض گاز

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، اعتراضات بی شمار مردم شهرستان دماوندپیرامون قبوض صادره پیرامون سوخت گاز شهری تا آنجا بالا گرفت که عصر سهشنبه نشستی در راستای رسیدگی به این معضل در محل اجلاس فرمانداری با حضورامام جمعه، فرماندار، بخشدار بخش مرکزی، دیگر مسئولان محلی و جمعی از مردمبرگزار شد.



امام جمعه شهرستان دماوند در این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد: امسال باعنایت مقام عظمی ولایت تحت عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد از این رومی بایست تمامی کارکردهای سال 90 شکلی جهاد گونه به خود بگیرد.



حجت الاسلام محمد علاءالدینی با اشاره به بهای بالای برخی قبوض صادره گازعنوان کرد: در چند روز اخیر شکایات متعددی درخصوص بهای بالای برخی قبوضصادره گاز به دفتر امام جمعه و فرمانداری دماوند ارجاع داده شده است.



این مسئول با تاکید بر لزوم بررسی معضلات یاد شده اظهار داشت: می بایستمسئولان امر با دقت بسیار معضلات بوجود آمده از ناحیه قبوض گاز را بررسی وایرادات احتمالی را مرتفع سازند تا آسیبی به زندگی عادی مردم وارد نیاید.



لزوم قیاس گلایه های مردمی از بهای گاز در مناطق سردسیر و گرمسیر



وی با اشاره به دیگر مناطق سردسیر شمالشرق استان تهران افزود: طی تماسی بامسئولان شهرستان همجوار، فیروزکوه که از جمله مناطق سردسیر مستقر در اقلیمیک رده بندی شرکت گاز قرار دارد مشخص شد مشکلاتی مشابه در آن مناطق نیزوجود دارد.



علاءالدینی ادامه داد: می بایست اعتراضات و گلایه های مردمی از قبوض صادرهگاز شهرستانی سردسیر و مستقر در اقلیم یک مانند دماوند را با استانیگرمسیر در اقلیم پنج همچون قم مقایسه کرد تا از این طریق نحوه محاسبه مصرفاین سوخت در نواحی سردسیر مورد بازبینی قرار گیرد.



امام جمعه شهرستان دماوند با بیان اینکه منظور از برگزاری چنین نشستهاییزیر سوال بردن قانون هدفمندی یارانه ها نیست، عنوان کرد: قانون هدفمندییارانه ها از جمله اقدامات ستودنی دولت شجاع دهم بود و برگزاری چنیننشستهایی تنها در مسیر اصلاح امور و اجرای هرچه بهتر قانون عدالت محور یادشده است.



این مسئول خواستار مدیریت مردم بر مصرف حاملهای انرژی شد و گفت: مردم نیزمی بایست مدیرت مناسبتر و اهتمام بیشتری بر نحوه استفاده از حاملهای انرژیو رعایت الگوی مصرف داشته باشند زیرا از این پس فصل سرما، استفاده ازوسایل گرمایشی و صرف گاز شهری جای خود را به گرما، سود بردن از وسایلبرودتی و مصرف برق و آب خواهد داد.



وی نماز جمعه را مکانی مناسب جهت فرهنگ سازی الگوی صحیح مصرف خواند وافزود: نماز جمعه شهرستان دماوند دارای ظرفیتی بالقوه جهت ارائه اطلاعاتلازم پیرامون تصحیح الگوی مصرف حاملهای انرژی و فرهنگ سازی در این خصوصاست که می توان از ظرفیت مذکور بخوبی سود برد.



افزایش گلایه دماوندیها از بهای مندرج در قبوض گاز



فرماندار شهرستان دماوند نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: طی چند مدتاخیر گلایه های متعددی از سوی مردم درخصوص میزان بهای مندرج در قبوض گازبه فرمانداری ارجاع داده شده است.



نورمحمد فردی با بیان اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اجرایعدالت است، خاطرنشان کرد: قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت خدمتگزار وبا هدف گسترش عدالت، رضایت مردم و کاهش فواصل طبقات مختلف اجتماعی جامعهبه مرحله اجرا درآمد از این رو نشست یاد شده با حضور مردم و مسئولان امرتشکیل شده است.



این مسئول با اشاره به نامگذاری سال 90 تحت عنوان جهاد اقتصادی اظهارداشت: سال 90 توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاریشد که این امر بر دغدغه های ایشان پیرامون مسائل اقتصادی کشور دلالت داردو تاکید آن حضرت حرکتی جهاد گونه درخصوص مباحث اقتصادی است.



وی با تاکید بر لزوم رعایت تکریم ارباب رجوع افزود: نهادهای خدمات رسان درمواجهه با اعتراضات مردم می بایست با رویی گشاده و لحنی ملایم به توضیحمسائل بپردازند چراکه تندی در این زمینه هرگز پذیرفتنی نیست.



فردی با اشاره به سخنان ریاست جمهوری در کنفرانس خبری روز گذشته خاطرنشانکرد: رئیس جمهور طی کنفرانس خبری روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاریپیرامون مصرف سوخت اظهار داشت "الگوی مصرف باید رعایت شود اما اگر کمی یازیادی وجود داشته باشد قابل اصلاح است".



فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: با توجه به این پاسخ رئیس جمهور میبایست پیش از هر اقدامی بدنبال فرهنگ سازی درخصوص مصرف حاملهای انرژی درجامعه بود چراکه امور تبدیل شده به فرهنگ استوارتر از قوانین هستند.



رئیس اداره گاز شهرستان دماوند درخصوص مباحث فوق خاطرنشان کرد: پس ازاجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت خدمتگزار محاسبه میزان گازمصرفی بصورت پلکانی صورت گرفت و خوشبختانه شهرستان دماوند در اقلیم یک وردیف مناطق سردسیری قرار گرفت.



علیرضا ژرفی با تشریح تقسیم بندی نقاط مختلف کشور در قالب اقلیمهای پنجگانه عنوان کرد: متاسفانه این شبهه در اذهان برخی مردم دماوند وجود داردکه استقرار این شهرستان در اقلیم یک بدان معنی است که گاز مصرفی اهالی بابهایی کمتر نسبت به چهار اقلیم دیگر محاسبه می شود.



حد نساب احتساب پلکانی گاز مصرفی در دماوند معقول نیست



این مسئول بیان داشت: اما این تفکر صحیح نیست زیرا قرار گرفتن دماوند دراقلیم یک تنها بدان معنی است که حد احتساب پلکانی سوخت گاز در این شهرستانبیش از دیگر مناطق است یعنی مصرف کننده سوخت گاز در پایتخت پس از رسیدن بهحد نساب 200 مترمکعبی به مرحله احتساب تصاعدی می رسد اما نحوه محاسبه یادشده در خصوص مصرف کننده دماوندی با رسیدن به حد نساب 300 مترمکعب اجراییخواهد شد بنابراین تفاوتی در میزان تعرفه های قیمت وجود ندارد و شهرستانصرفا از ارفاقی 100 مترمکعبی برخوردار است.



وی از انعکاس گلایه های مردم پیرامون بهای مندرج در قبوض گاز به مسئولانفرادستی خبر داد و افزود: در روزهای اخیر تمامی گلایه های مردمی پیرامونقیمتهای مندرج در قبوض گاز به مسئولان فرادستی ارجاع داده شد تادستورالعملهای لازم در این باره ارائه شود.



ژرفی حد نساب احتساب پلکانی گاز مصرفی در دماوند را معقول نداست و گفت: دماوند شهرستانی سردسیر با واحدهای مسکونی نسبتا حجیم است از این رو انرژیبیشتری جهت گرمایش خانه های این شهرستان لازم است و حد نساب احتساب پلکانی گاز مصرفی در دماوند معقول به نظر نرسیده و نیازمند بازبینی مجدد است.



رئیس اداره گاز شهرستان دماوند از تقسیط مبالغ سنگین قبوض گاز در اینشهرستان خبر داد و عنوان کرد: پس از بررسیهای انجام شده مبالغ هنگفت درجشده در برخی قبوض طی ماه های آینده تقسیط خواهد شد تا در گرمای بهار وتابستان مبالغ مانده با سهولت بیشتری پرداخت شود.



این مسئول ادامه داد: مدیریت صحیح استفاده از حاملهای انرژی، رعایت الگویمصرف، عدم استفاده از شومینه بعنوان وسیله گرمایشی، استفاده نکردن از آبگرمکنهای دیواری، عایق بندی شبکه های لوله موتورخانه ها و سود بردن ازپنجره های دوجداره از جمله راه کارهای کاهش بهای گاز شهری و استفاده بهینهاز این سوخت پرارزش محسوب می شود.



در پایان این نشست مقرر شد تا به اعتراضات مردم پیرامون بهای مندرج درقبوض گاز رسیدگی و ایرادات احتمالی مرتفع شود، مبالغ سنگین مصرف کنندگاندر دوره های بعدی تقسیط شود، نهادهای خدماتی آب و گاز با پیش بینیهای لازماز مشکلات فصول گرم ادارات خود جلوگیری کنند، اطلاعات کافی به مردم ارائهشود، فرهنگ الگوی صحیح مصرف در دماوند تبلیغ شود و سامانه های احتسابخدمات مختلف واحدهای مسکونی مشترک از یکدیگر تفکیک شود.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸هزار هکتار در محدوده شهرستانهایفیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن ازسطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملیآمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در اینشهرستان سکونت دارند.