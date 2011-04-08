سارق ریل راه آهن در قزوین دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین ماموران انتظامی شهرستان قزوین در حین گشت زنی در جاده قدیم لوشان به قزوین به یک دستگاه وانت نیسان که در حا ل حمل آهن آلات بود مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

بنابر این گزارش در بررسی ماموران مشخص شد خودرو حامل چند شاخه آهن متعلق به ریل راه آهن می باشد.

با دستگیری متهم 34 ساله خراسانی و تحقیقات بعمل آمده نامبرده به سرقت ریلهای راه آهن در حال احداث قزوین، رشت اعتراف کرد.

کشف محصولات فرهنگی غیر مجاز

ماموران انتظامی شهرستان قزوین در یک اقدام پلیسی یک هزار و 490 حلقه سی دی غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

ماموران کلانتری 13 قزوین در پی اطلاع از توزیع سی دی های مبتذل و مستهجن توسط فردی در یکی از میدان های شهر، موضوع در دستور کار قرار گرفت و در اقدامی اطلاعاتی متهم را به همراه 140 حلقه سی دی دستگیر و با هماهنگی قضایی منزل وی را بازرسی کردند که در این بازرسی یک هزار و 350 حلقه سی دی مبتذل کشف و ضبط شد.

ماموران نیروی انتظامی شهرستان بویین زهرا نیز از یک واحد صنفی در خیابان ولیعصر این شهرستان بازرسی و 300 حلقه سی‏دی غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

هشت کشته و مجروح در سوانح رانندگی قزوین

وقوع دو سانحه رانندگی در قزوین یک کشته و هفت مجروح بر جای گذاشت.

بنابر این گزارش در شهرستان بوئین زهرا یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که راکب جوان موتورسیکلت مصدوم شد و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد.

در سانحه دیگری در شهرستان تاکستان، یک دستگاه وانت پیکان به رانندگی فردی 27 ساله با 6 سرنشین واژگون شد که تمامی شش سرنشین وانت مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

پلیس در حال بررسی علل وقوع این تصادفات است.

کشف کالای قاچاق در قزوین

ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز حین کنترل خودروهای عبوری از عوارضی آزادراه قزوین - کرج در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس 710 حباب لامپ، 230 ثوب البسه و 55 جفت کفش خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

دستگیری 9 توزیع کننده مواد مخدر در قزوین

ماموران نیروی انتظامی استان قزوین در 3 اقدام پلیسی 9 نفر را دستگیر و 146 گرم مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان آبیک به دنبال اطلاع از فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر به سرکردگی فردی موضوع را در دستور کار قرار داده و در یک اقدام پلیسی وارد منزل وی شده و متهم را دستگیر کردند.

در بازرسی از منزل وی 121 گرم کراک در 210 بسته آماده فروش کشف و دیگر اعضای باند که دو زن و یک مرد در حال بسته ‌بندی کراک بودند دستگیر شدند.

همچنین ماموران نیروی انتظامی شهرستان البرز نیز در اقدامی دیگر از منزل فردی در شهرک محمدیه بازرسی و از منازل توزیع کنندگان مواد مخدر شش گرم شیشه و یک گرم هروئین کشف و چهار نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

کشف سیگار قاچاق در قزوین

ماموران انتظامی استان قزوین در 2 دو اقدام پلیسی 13 هزار و 320 پاکت سیگار قاچاق کشف و ضبط کردند.

در نخستین اقدام، ماموران نیروی انتظامی شهرستان تاکستان حین گشت ‌زنی در آزادراه قزوین به زنجان حوالی روستای دولت آباد به یک دستگاه سواری پراید مشکوک و دستور ایست صادر کردند که راننده پراید با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که پس از مدتی تعقیب و گریز خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد 13 هزار و 80 پاکت سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

همچنین ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان تاکستان در اقدامی دیگر از یک واحد صنفی خواروبار فروشی بازرسی و240 پاکت سیگار قاچاق کشف و ضبط کردند.