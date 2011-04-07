دست رد دریا به سینه صیادان گلستانی

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین ماهیان خاویاری که امروز در دریا رو به انقراض است برای زاد و ولد به رودخانه نیاز دارند اما در استان، رودخانه های چندانی نداریم که شرایط مساعد را داشته باشند.

وی اظهار داشت: از اینرو، نیاز به احداث، بازسازی و تکثیر داریم تا بتوانیم تولید را بالا ببریم.

مدیرکل شیلات گلستان درباره اهمیت ماهیان خاویاری گفت: این ماهیان باید حداقل 14 الی 16 سال در دریا بمانند تا بزرگ شوند و خاویار بدهند، در نتیجه برای اینکه اتفاق اقتصادی مثبتی بیفتد احتیاج به زمان دارند.



کاهش برداشت خاویار در گلستان



وی با اشاره به اینکه میزان برداشت خاویار در منطقه بسیار کاهش داشته است گفت: روزی در گلستان 120 تن خاویار برداشت می کردیم، اما امروز این رقم به یک تن و 700 کیلوگرم کاهش یافته است و این آمار خبر از وضع معیشتی نابسامان صیادان منطقه دارد و بیانگر این مطلب است که صید در دریا جواب نمی دهد.

پاسندی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: متوسط صید صیادان استانی ما در حدود 600 تا 700 کیلوگرم در ماه است، یعنی صیاد ما، ماهیانه 100 هزار تومان درآمد دارد و از این موضوع نتیجه می گیریم که دریا دست رد به سینه ما زده و ظرفیت این گونه فعالیت ها را ندارد و باید برای اصلاح این اوضاع و رفع مشکلات صیادان، فکر دیگری کنیم.



مدیرکل شیلات گلستان افزود: امروز بخشی از هموطنان ما برای صید ماهی از مرزهای آبی کشور خارج می شوند و برای همسایه ها مشکلاتی ایجاد می کنند، این حیثیت نظام و استان و خانواده های ماست و باید مقابل این روند ایستادگی کنیم و نمی خواهیم مشکلی برای برادران ساحل نشینمان پیش بیاید.



وی افزود: ما ناگزیریم که از دریا و ذخایر آبی حفاظت کنیم، ما وظیفه داریم که قایق و موتور و تور و بقیه ابزارآلات صید غیرمجاز را جمع کنیم اما حاضر نیستیم دست کسی شکسته شود.



وی تاکید کرد: صیادان غیرمجاز در حال غارت سرمایه و حیثیت ما هستند و نباید به آنها کمک کرد، ما ناچاریم در سال جدید بخش هایی از مسیرهای ورود به دریا را ببندیم تا از طریق اجرای طرح های پرورشی، برای فرزندان شما ایجاد اشتغال کنیم.



پاسندی تاکید کرد: بر این اساس جوانان باید به این سمت بروند که پاسخ تمام نیازهای خود را از دریا نگیرند و به شیلات کمک کنند تا اتفاق ها و حوادث تلخ در حوزه دریا کمتر شود و به دریا فرصت بدهند تا قدرت تولید خود را حفظ کند.



مدیرکل شیلات گلستان از اعتباری خبر داد که قرار است به طرح های پرورش میگوی گمیشان تعلق گیرد تا فاز نخست مجتمع پرورش میگوی گمیشان تا پایان سال 91 به پایان برسد و از سال 91 فازهای هزار هکتاری را نیز توسعه خواهیم داد.



وی گفت: هرچند خیلی ها باور ندارند، اما ما می توانیم پس از پرورش میگو در همان استخرها، قزل آلا نیز پرورش دهیم و از هر هکتار، بین هفت تا 10 تن گوشت ماهی تولید کنیم که این یک فرصت برای ایران و گلستان است.



وی یادآورشد: میگوی استان، هم مصرف داخلی دارد که با توجه به نزدیکی بازار تهران و مشهد می تواند به صورت تازه عرضه شود و هم بازار جهانی دارد.



پاسندی گفت: در سال گذشته هر هکتار بیش از 3600 کیلوگرم تولید داشته که هر کیلوگرم آن، 10 هزار ریال قیمت دارد.



وی افزود: به ازای هر هکتار معادل 360 میلیون ریال درآمد داشته است، همچنین میزان تولید در هر هکتار استان 30 درصد از متوسط تولید جنوب کشور بیشتر بوده است.