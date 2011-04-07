31 واحد نیروگاهی پارسال وارد مدار شد

مجید نامجو در گفتگو با خبرنگار مهر در مینودشت افزود: علاوه بر تامین نیاز داخلی، صادرات برق به کشورهای همسایه، یکی از اهداف مهم وزارت نیروست که امسال با شتاب بیشتری پیگیری می شود.
وی اظهار داشت: اکنون هم در حال گفتگو و عقد قرارداد با چند سرمایه گذار خارجی برای تولید و ترانزیت برق از کشور هستیم.
نامجو درباره برق رسانی به روستاهای کشور گفت: همه روستاهایی که بیشتر از 10 خانوار دارند برقدار می شوند.
وی با بیان اینکه این کار تا پایان دولت دهم انجام می شود، افزود: برای برق رسانی به این روستاها از انرژی های نو مانند انرژی خورشید و باد استفاده می شود.
وی اظهار داشت: 76 درصد از آبهای سطحی کشور که مهارشان اقتصادی است جمع آوری می شود.
وزیر نیرو میزان این آبها را 52 میلیارد مترمکعب اعلام کرد و افزود: اکنون 40 میلیارد مترمکعب از آب های سطحی در مخازن جمع آوری می شود.
وی روز سه شنبه برای آغاز ساخت سد نرماب چلچای به گلستان سفر کرده بود.
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