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۱۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

مجید نامجو:

31 واحد نیروگاهی پارسال وارد مدار شد

31 واحد نیروگاهی پارسال وارد مدار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر نیرو درباره تامین برق کشور گفت: پارسال 31 واحد نیروگاهی با تولید چهار هزار و 964 مگاوات وارد مدار شد.

مجید نامجو در گفتگو با خبرنگار مهر در مینودشت افزود: علاوه بر تامین نیاز داخلی، صادرات برق به کشورهای همسایه، یکی از اهداف مهم وزارت نیروست که امسال با شتاب بیشتری پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: اکنون هم در حال گفتگو و عقد قرارداد با چند سرمایه گذار خارجی برای تولید و ترانزیت برق از کشور هستیم.

نامجو درباره برق رسانی به روستاهای کشور گفت: همه روستاهایی که بیشتر از 10 خانوار دارند برقدار می شوند.
 
وی با بیان اینکه این کار تا پایان دولت دهم انجام می شود، افزود: برای برق رسانی به این روستاها از انرژی های نو مانند انرژی  خورشید و باد استفاده می شود.
 
وی اظهار داشت: 76 درصد از آبهای سطحی کشور که مهارشان اقتصادی است جمع آوری می شود.
 
وزیر نیرو میزان این آبها را 52 میلیارد مترمکعب اعلام کرد و افزود: اکنون 40 میلیارد مترمکعب از آب های سطحی در مخازن جمع آوری می شود.
 
وی روز سه شنبه برای آغاز ساخت سد نرماب چلچای به گلستان سفر کرده بود.
کد مطلب 1283331

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