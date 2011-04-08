اصغر دلیلی که با خبرنگار اعزامی مهر به قطر گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود: موفقیت تیم فوتبال ذوب آهن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را به هواداران این تیم و فوتبالدوستان ایرانی تبریک می گویم و آرزو می کنم این پیروزی ها در میادین داخلی و خارجی تداوم داشته باشد.

وی با طرح این موضوع که تیم ذوب آهن پیروزی خوبی را در خانه الریان قطر کسب کرد، افزود: پس از مدت‌ها بازیکنان تیم ذوب آهن بازی را که خاص این تیم است به نمایش گذاشتند و خدا را شکر می کنم که تیم توانست با این پیروزی از شرایطی که چند هفته با آن دست به گریبان بود، رهایی پیدا کند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با یادآوری اینکه تیم ذوب آهن چند هفته ای از شرایط همیشگی و ایده آل به دور بوده است، افزود: خدا را شکر شرایط تیم ذوب آهن ایده آل است. تیم براساس برنامه ای که از پیش تعیین کرده بودیم پیش رفته و توانسته ایم به اهدافی که داشته ایم در لیگ قهرمانان آسیا برسیم.

دلیلی همچنین ابراز امیدواری کرد تیم ذوب آهن در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به روندی که تا به امروز طی کرده ادامه دهد و افزود: چیزی که برای ما مهم است، اینکه فریب نتایجی که تا به امروز کسب کرده‌ایم را نخوریم و این پیروزی ها ما را گول نزند.

وی ادامه داد: تیم ما تا پایان مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا سه دیدار سخت و دشوار دیگر پیش رو دارد. هدف ما این است که به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله دوم لیگ قهرمانان صعود کنیم و انشااله این اتفاق رخ خواهد داد.

دلیلی به اهمیت دیدار آتی این تیم با پرسپولیس اشاره کرد و گفت: از امروز تمام تمرکز من و دیگر عوامل باشگاه این است که برای برتری مقابل پرسپولیس در هفته بیست و نهم لیگ برتر هم قسم شویم. برای ما بازی با پرسپولیس و نتیجه این بازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که مسابقات لیگ برتر را هم خیلی جدی گرفته‌ایم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: من سه شنبه شب در جمع بازیکنان تیم ذوب آهن گفتم مسابقات لیگ برتر با هر نتیجه‌ای که رقم خورده است را فراموش کنند و تمام تمرکز خود را معطوف به مسابقات لیگ قهرمانان کنند. امروز بازی ما در لیگ قهرمانان آسیا تمام شده و باید نگاه و تمرکزمان روی لیگ برتر باشد، چرا که برای موفقیت در این مسابقات نیز برنامه داریم.

وی افزود: شما اطمینان داشته باشید تیم ذوب آهن با همین تمرکز و انسجامی که در لیگ قهرمانان آسیا به نمایش گذاشته است به دیدار پرسپولیس خواهد رفت. هدف ما پیروزی و کسب سه امتیاز این بازی است چرا که تحقق این هدف راه قهرمانی مان را هموار می کند.

" نتایج تیم ذوب آهن در لیگ قهرمانان تا به اینجا به مانند سال گذشته بوده است"، دلیلی با بیان این جمله افزود: با این شرایط نمی شود پیش بینی کرد مانند سال گذشته در این مسابقات پیش می رویم یا نه. در حال حاضر کار ما از گذشته سخت تر است، چرا که تیم و نفرات ذوب آهن شناخته تر از سال گذشته شده اند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خاطرنشان کرد: با این شرایط می طلبد که تیم ما نسبت به فصل گذشته حساب شده تر پیش برود. تمام هدف ما این است که مرحله مقدماتی را با صدرنشینی به اتمام برسانیم و تلاش می کنیم این مهم رقم بخورد. در حال حاضر باید پیروزی بر الریان را فراموش کنیم و تمام تمرکز خود را معطوف به دیدار سرنوشت ساز و مهم با پرسپولیس کنیم.

وی اهداف باشگاه ذوب آهن در فصل جاری را دستیابی به عنوان قهرمانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا خواند و گفت: تصمیم جمعی ما در فصل جاری رسیدن به این دو عنوان بود و از ابتدا قهرمانی در جام حذفی در اهداف ما نبود، چرا که تیم ما شرایط رقابت در سه جام را ندارد و داشته های ما به گونه ای بود که بصورت همزمان نمی توانستیم در سه جام رقابت کنیم. ما امسال می خواهیم در آسیا راهی را که سال گذشته رفتیم را با قدرت بیشتر طی کنیم.

دلیلی خاطر نشان کرد: اینکه بتوانیم صدر جدول را پس بگیریم به یک عامل بستگی دارد و آن هم این است که خودمان امتیاز از دست ندهیم. در 6 هفته ممکن است اتفاقات زیادی رقم بخورد و اگر ما امتیاز از دست ندهیم رسیدن به قهرمانی دور از دسترس نیست و می توانیم به این مهم برسیم.

ذوب آهن سال گذشته نشان داد شایستگی قهرمانی در لیگ برتر ایران را دارد، دلیلی با یادآوری این موضوع افزود: تیم ما سال گذشته با صعود به دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا نشان داد، لیاقت قهرمانی در ایران و آسیا را دارد. امسال می خواهیم در عمل این لیاقت را به اثبات برسانیم.

"آیا قرارداد منصور ابراهیم زاده تمدید می شود؟"، دلیلی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: ما با منصور ابراهیم زاده یک مجموعه هماهنگ را تشکیل داده ایم و به اینکه فصل آینده کنار هم نباشیم فکر نمی کنیم. برنامه ریزی ما به گونه ایست که بازهم به دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم و رسیدن به این هدف که تا فصل آینده به درازا خواهد کشید بدون منصور ابراهیم زاده میسر نخواهد شد. با این شرایط بدون شک با منصور ابراهیم زاده ادامه خواهیم داد.پ

"آیا برنامه 90 یک برنامه شهرستان ستیز است"، دلیلی در پاسخ به این پرسش گفت: من در مورد برنامه 90 و شخص عادل فردوسی پور یک نظر کلی دارم که به آن ایمان و اعتقاد دارم . عادل فرودسی پور با برنامه 90 یک فرهنگ جدید رسانه ای را در فوتبال ایران وارد کرد که این فرهنگ مختص اوست و ربطی به صدا و سیما ندارد.

وی تصریح کرد: عادل فردوسی پور با برنامه 90 یک تحول در فرهنگ رسانه ای ایجاد کرده است و فوتبال کشور به نحوی مدیون این فرهنگ است. به نظر من رمز ماندگاری فردوسی پور و برنامه 90 این است که او بسیار سلامت عمل کرده است.