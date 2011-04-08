شاهین ظرفیت ماندن در لیگ برتر را دارد

اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هر شش بازی پیش رو حکم مسابقه حذفی را دارد و همه باید کمک کنند تا تیم بتواند موفق شود .

وی در خصوص تغییر کادرفنی نیز اظهار داشت: باتوجه به شناختی که کادر کنونی از تیم دارند و فرصتی هم برای جایگزینی نداریم همه سرجایشان هستند .

سرمربی شاهین بوشهر در ارتباط با بازی این هفته تیمش در مقابل استیل آذین گفت: این تیم نیز همانند ما در خطر سقوط قرار دارد و برای ماندن نیازمند این سه امتیاز که قطعا در این بازی دو تیمی هجومی بازی خواهند کرد اما ما حداکثر تلاشمان را برای کسب این سه امتیاز خواهیم کرد.

شاهین پارس جنوبی بوشهر هم اکنون با 27 امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول رده بندی مسابقات فوتبال باشگاه های لیگ برتر قرار دارد.