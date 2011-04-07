مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

ایران :

پرداخت یارانه ویژه به بازنشستگان تامین اجتماعی

ارایه گسترده تسهیلات بانکی در سال جاری

با نصب کیسه هوا؛ مشکل شماره گذاری تیبا رفع شد

رئیس جمهور در دیدار نوروزی نمایندگان مجلس: تلاش کنیم در سال جهاد اقتصادی درآمد مردم افزایش یابد

جام جم :

حراج سکه برای تعدیل بازار

اعتراض مراجع و حوزه‌های علمیه به کشتار مردم بحرین

تلاش دولت برای بازگرداندن قیمت محصولات لبنی به سال 89



جوان:

محمد البرادعی در حمایت از مردم فلسطین اعلام کرد: صهیونیست‌ها به غزه حمله کنند؛ مصر اعلام جنگ می‌کند

مقام بلندپایه نظامی ایران خبر داد: ‌انتقال اسناد محرمانه و تجهیزات حساس آمریکا از منطقه

اعتراض مراجع عظام و حوزویان ایران به کشتار مسلمین توسط دیکتاتورها



حمایت:

آیت‌الله لاریجانی تاکید کرد: تداوم برخورد با مفاسد اقتصادی و اشرار

استانی شدن انتخابات منتفی شد

احتمال تغییر حداقل دستمزد کارگران



خراسان:

درخواست رئیس جمهور از نمایندگان برای مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها

کمیسیون مشترک‌: نمایندگان مجلس از دخالت غیرقانونی در عزل و نصب مدیران منع شدند

اعتراض شدید مراجع،‌علما و طلاب حوزه‌های علمیه به جنایات آل سعود و آل خلیفه در بحرین

دنیای اقتصاد:

بانکه مرکزی با سکه 20 هزار تومان ارزان‌تر وارد عمل شد؛ بازگشت حباب به بازار سکه

آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلاقی برلوسکونی

واردات به مرز 65 میلیارد دلار رسید؛ آمار رسمی تجارت خارجی 89



شرق:

شرکت ملی گاز اعلام کرد: پرداخت اقساطی بهای گاز

پایان دفن 114 روزه در عمق 600 متری؛ اجساد معدنچیان کرمانی خارج شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس خبر داد: گلایه رئیس قضا از برخی قضات



فرهیختگان:

اعتراف کامرون: انگلیس عامل بسیاری از مشکلات جهان است

پیروزی مقابل پاختاکور و صعود به رتبه دوم؛ امیدهای استقلال زنده شد

عضو شورای عالی کار خبر داد: احتمال تغییر مجدد حداقل دستمزد کارگران



کیهان:

در اعتراض به جنایات آل سعود؛ 200 نماینده مجلس: عربستان اگر جرات دارد جلوی صهیونیست‌ها بایستد

درخواست ایران از سازمان ملل برای پیگرد قضایی عاملان اهانت به قرآن

از سوی مردم؛ فردا در عربستان روز خشم اعلام شد

رئیس جمهور: دولت منابع اصلی تورم را اصلاح می‌کند



همشهری:

کم فروشی به جای افزایش قیمت

وزیر دفاع آمریکا وارد ریاض شد؛ معامله عربستان و آمریکا بر سر بحرین و لیبی

وزیر مسکن: خرید و فروش قولنامه‌ای زمین غیرقانونی است

طلا رکورد زد

