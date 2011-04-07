کشف 32 معدن جدید در قطب معادن کشور/ افزایش 32 میلیون تنی ذخایر معدنی

اکبر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با بیان اینکه برای عملیات اکتشافی این معادن 20 میلیارد ریال اعتبار توسط بخش خصوصی هزینه شده است افزود: این معادن شامل انواع سنگهای تزیینی، طلا، نقره، پوکه معدنی، سیلیس، زغالسنگ، سنگ گچ وآهک است.

وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این معادن تعداد معادن فعال و مورد بهره برداری قرار گرفته استان به 331 معدن افزایش می یابد اظهار داشت: همچنین با بهره برداری از این معادن زمینه اشتغال 550 نفر در بخش معدن استان فراهم شده است.

طاهری آذربایجان غربی را به لحاظ زمین‌شناسی و ذخایر معدنی جزو مناطق بسیارغنی کشور معرفی کرد و بیان داشت: وجود معادن غنی طلا، تیتان، سنگ های گرانیت، مس، روی، تنگستن و دهها ماده ارزشمند فلزی، غیرفلزی و معدنی در مناطق مختلف موجب شده استان به یکی از مناطق کم نظیر معدنی در کشور تبدیل شود.

معاون امورمعادن واکتشافات معدنی سازمان صنایع ومعادن آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سالانه بیش از هفت میلیون تن انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از معادن استان استخراج می شود، ادامه داد: در این راستا 142 فقره از این معادن مربوط به سنگهای تزئینی بوده که آذربایجان غربی در زمینه استحصال و صادرات این سنگ ها قطب کشور محسوب می شود.

به گفته طاهری در صورت راه اندازی واحدهای فرآوری گرانیت مشکی آذربایجان غربی با توجه به کیفیت خوب و کم نظیر آن، می توان بازار جهانی مناسبی را برای این ماده معدنی کم نظیر در اختیار گرفت.

وی سرمایه گذاری کم در بخش معدن استان، توجه نکردن صاحبان سرمایه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری کلان در اکتشاف و بهره ‌‌برداری از معادن فلزی، کمبود امکانات زیربنایی و به ویژه توسعه نیافتن واحد فرآوری تبدیل مواد معدنی را از جمله چالشهای بخش معدن عنوان کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون 50 درصد از سنگهای معدنی استخراج شده استان مربوط به گرانیت و معادل 250 هزار تن در سال بوده که به علت نبود زیرساختها و صنایع فرآوری کافی در پایین دست معادن، این سنگ ها به صورت خام از استان خارج و ارزش افزوده کمی عاید معدنکاران آذربایجان غربی می شود.