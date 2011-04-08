به گزارش خبرگزاری مهر، "مرزهای شیشه‌ای"‌ مستند کشورهای غربی است که در تلاشند با تهاجم فرهنگی به کشورهای اسلامی و به جوانان این مرز و بوم لطمه بزنند. در این مستند گزارشی کارشناسان درباره جنگ نرم توضیحاتی می‌دهند و تصاویر مستند و فیلم‌های سیاسی به نمایش گذاشته می‌شود.

گفتگو با افرادی که در فضاهای مجازی دچار آسیب این تهاجم‌های فرهنگی شده‌اند و به دام سایت‌های ضد فرهنگی افتاده‌اند از بخش‌های دیگر این برنامه است.

حضور کارشناسانی چون بیژن نوباوه، ‌حجت الاسلام موسوی ‌و... تحلیل کارشناسانه درباره موضوع‌های امنیت اخلاقی در فضاهای مجازی،‌ جنگ نرم در بستر زمان، ‌امپریالیسم سایبری خانواده و مدیریت فضاهای مجازی از آیتم‌های اصلی این مستند است.

"‌مرزهای شیشه‌ای" در 26 قسمت 14 دقیقه‌ای هر روز از ساعت 23:30 از شبکه آموزش پخش می‌شود.