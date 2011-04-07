عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- سفیر ژاپن از حمله نیروهای مسلح در ساحل عاج نجات پیدا کرد/ درگیریهای دو مدعی ریاست جمهوری در ساحل عاج همچنان ادامه دارد.

- قیمت نفت در بازار نیویورک کاهش پیدا کرد.

- سازمان ملل خواستار آتش بس در شهر جنگ زده مصراته (غرب لیبی) شد.

- پرتغال از اتحادیه اروپا برای حل بحران اقتصادی در این کشور کمک می گیرد.

- "ویلیام فیتزجرالد" معاون وزیرخارجه آمریکا در امور آفریقا تاکید کرد: "الحسن واتارا" می تواند موجبات یکپارچگی ساحل عاج را به وجود آورد.

- در پی نامه قذافی به اوباما؛ وزیرخارجه آمریکا تقاضای دیکتاتور لیبی را رد کرد و خواستار عقب نشینی نیروهای وی از شهرها و کناره گیری اش از قدرت شد.

- دیدبان حقوق بشر اعلام کرد: بازداشت وبلاگ نویس مصری در شرایط فعلی اقدامی خطرناک است.

- حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه یک مجروح فلسطینی بر جای گذاشت.

- کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای کناره گیری "علی عبدالله صالح" در راستای خاتمه بحران در این کشور میانجیگری می کنند.

- یک مقام سوری اعلام کرد: قانون حالت فوق العاده سوریه در ماه می آتی لغو می شود.

- مردم مصر فردا تظاهرات "جمعه محاکمه و پاکسازی" در راستای محاکمه ایادی رژیم مبارک برگزار می کنند.