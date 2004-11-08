به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس انجمن قطعه سازان خودرو گفت: در حال حاضر1200 واحد قطعه سازي در كشور وجود دارد كه اين واحدها 156 هزار شغل ايجاد كرده اند.
محمد باقر رجال افزود: اين در شرايطي است كه قطعه سازي براي عرضه محصولات خود در حد استانداردهاي جهاني و در دست گرفتن بازارمنطقه توسط ايران با توجه به ارزان تر بودن نرخ توليد قطعات خودرودر كشور، نيازمند ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري بيشتراست.
وي تصريح كرد: همكاري هرچه بيشتر قطعه سازان با خودروسازان تضمين كننده حضور قدرتمند هر دو صنعت دربازارهاي جهاني خواهد شد.
رييس انجمن قطعه سازان خودرو:
توليد قطعات خودرو در ايران، 15 درصد ارزانترازساير كشورها است
بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، يك ميليون قطعه خودرو در سالجاري توليد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس انجمن قطعه سازان خودرو گفت: در حال حاضر1200 واحد قطعه سازي در كشور وجود دارد كه اين واحدها 156 هزار شغل ايجاد كرده اند.
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