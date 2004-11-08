توليد قطعات خودرو در ايران، 15 درصد ارزانترازساير كشورها است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس انجمن قطعه سازان خودرو گفت: در حال حاضر1200 واحد قطعه سازي در كشور وجود دارد كه اين واحدها 156 هزار شغل ايجاد كرده اند.

محمد باقر رجال افزود: اين در شرايطي است كه قطعه سازي براي عرضه محصولات خود در حد استانداردهاي جهاني و در دست گرفتن بازارمنطقه توسط ايران با توجه به ارزان تر بودن نرخ توليد قطعات خودرودر كشور، نيازمند ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري بيشتراست.

وي تصريح كرد: همكاري هرچه بيشتر قطعه سازان با خودروسازان تضمين كننده حضور قدرتمند هر دو صنعت دربازارهاي جهاني خواهد شد.