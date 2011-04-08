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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

شهرداری مشهد به همه مناطق یکسان خدمات می دهد

شهرداری مشهد به همه مناطق یکسان خدمات می دهد

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: همه مردم در بهره مندی از خدمات شهرداری یکسان بوده و شهروند درجه یک محسوب می شوند و برای این مجموعه، منطقه بالای شهر و پایین شهر تفاوتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمحمد پژمان در مراسم تقدیر از فعالان ستاد استقبال از بهار که با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: شهرداری مشهد به خودباوری و عزم و اراده جدی برای تغییر در فضای شهری رسیده و با نهایت دقت، قدرت و با برنامه ریزی صحیح و منسجم، برنامه های خود را اجرایی می کند.

وی افزود: طراحی المان ها و زیباسازی فضای شهری، طی سالهای اخیر به یک امر جاری تبدیل شده و فقط منحصر به ایام نوروز نخواهد بود به طوری که برای تمامی مناسبت های ملی و مذهبی، برنامه ریزی شده است.

پژمان گفت: آنچه زائران و مجاوران در ایام عید شاهد آن بودند، حاصل تلاش یک ساله خادمان آنان در شهرداری بوده است.

استاندار خراسان رضوی در این مراسم اظهار داشت: خدمات ارائه شده توسط شهرداری مشهد در نوروز سال 90 در طول انقلاب اسلامی بی نظیر بوده و در این زمینه رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.

محمود صلاحی افزود: مشهد با توجه به وجود مضجع شریف رضوی و پتانسیل های بالفعل و بالقوه ای همچون دارا بودن 51 درصد هتل ها و آپارتمان های کشور، وجود 50 درصد ظرفیت جابجایی حمل و نقل ریلی و جاده ای و تردد سالانه بیش از 25 میلیون زائر از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به همین منظور مدیریت شهری آن نیز دارای اهمیت خاصی است.

وی گفت: در فصل بهار و حیات دوباره طبیعت، مسئولان شهری باید این تحول را با استفاده از خلاقیت و ابتکار و بهره گیری از توانایی هنرمندان خراسانی به تصویر کشیده و در معرض دید عموم مردم، قرار دهند.

وی تصریح کرد: شهر محل دید تمامی مردم است و به همین جهت باید از شادابی، نشاط و طراوت خاصی برخوردار باشد که علاوه بر ارضای حس زیباشناسی باعث آرامش روح و روان ساکنان آن شود.

صلاحی خاطرنشان کرد: این اقدامات و خدمات نباید فقط منحصر به ایام عید و نوروز باشد بلکه باید در طول سال نیز از این ظرفیت و امکانات، استفاده شود.

در پایان این مراسم که مدیران شهرداری، شهرداران مناطق مختلف و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد حضور داشتند، 75 نفر از دست اندرکاران ستاد استقبال از بهار شهرداری مشهد، تقدیر شدند.

کد مطلب 1283394

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