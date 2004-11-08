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۱۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۵۵

عضوشوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس :

تعليق نامحدود را نمي پذيريم زيرا عبور از خط قرمز است// تنها راه ادامه مذاكرات انعطاف سه كشور اروپايي است

سيد محمدرضا تاج الديني عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي تاكيد كرد: تنها راه ادامه مذاكرات انعطاف سه كشور اروپايي است زيرا تعليق نامحدودعبور از خط قرمز است و ما تعليق نامحدودرابه هيچ عنوان نمي پذيريم .

سيد محمدرضا ميرتاج الديني درگفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر" عملكرد هيات ايراني در مذاكره با اروپارا مثبت و هماهنگ با مسئولان عاليرتبه نظام خواند وگفت : پيام روشن جمهوري اسلامي ومحدوده مذاكرات كاملا مشخص است و هيچ كس نمي تواند ازآن عدول كند .

نماينده تبريز تاكيد كرد:خط قرمز ما چرخه سوخت هسته اي و توقف كامل غني سازي اورانيوم است كه مقام معظم رهبري و ساير مسئولان نظام برآن تاكيد دارند.

تاج الديني با بيان اينكه براساس ماده 3و ماده 4 معاهده ان پي تي ايران حق استفاده صلح آميز ازانرژي هسته اي را دارد و هيچ كس نمي تواند ما را از اين حق مسلم محروم كند افزود: سه كشور اروپايي مي خواهند بدون تعيين زمان غني سازي اورانيوم و چرخه سوخت را متوقف كنيم ولي معتقديم اولا تعليق را نمي پذيريم و ثانيا اگر هم بپذيريم بايد زمان آن تعيين شود مثلا بگويند شش ماه ولي از آنجا كه معلوم نيست اين مذاكرات قرار است چه مدت طول مي كشد وچه قدر زمان مي گيرد اين تعليق نامحدود درواقع عبور از خط قرمز است .

وي تاكيد كرد:جمهوري اسلامي ايران هيچ راهي براي انعطاف وعقب نشيني ندارد و تنها راه ادامه مذاكرات انعطاف سه كشور اروپايي است درغير اين صورت مذاكرات به بن بست مي رسد و بايد منتظر اجلاس آتي شوراي حكام در ماه نوامبر باشيم .

اين نماينده مجلس تصريح كرد : ملت ايران 25 سال است كه با عزت و اقتدار درمقابل توطئه هاي استكبار جهاني ايستاده است وتاكنون تسليم زياده خواهي استكبار نشده وازاين پس نيز نخواهد شد .

تاج الديني به سه كشور اروپايي توصيه كرد : اگر خواهان ادامه روابط با ايران هستند از خواسته و پيشنهاد غير منطقي خود عقب نشيني كنند و بيش از اين تحت نفوذ آمريكا قرار نگيرند . 

کد مطلب 128340

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