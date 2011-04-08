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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

تشخیص سریع بیماریهای دامی اولویت امسال دامپزشکی خراسان رضوی است

تشخیص سریع بیماریهای دامی اولویت امسال دامپزشکی خراسان رضوی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: تشخیص سریع بیماریهای دامی و پیشگیری به موقع از آن اولویت این اداره در سال جهاد اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، ناصر مرگان ازغدی در آغاز هفته سلامت با بیان این مطلب افزود: دام دومین سرمایه ملی پس از نفت است که از ویژگی مولد بودن و تجدید پذیر بودن برخوردار است و یک سرمایه مولد، محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تاثیرات مخرب بیماری های دامی بر چرخه اقتصادی کشور تأثیر به سزایی خواهد داشت، گفت: دامپزشکی در همه بخش ها بویژه در حوزه قرنطینه دامی تمهیدات لازم را در جهت نظارت بهتر و تقویت هرچه بیشتر انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادی  باید تجربه سالیان گذشته را مد نظر قرار داده و با همدلی و تلاش همگانی، از کاستی های موجود بهره برداری کنیم و همچنین در حوزه وظایف خود نقش لازم را ایفا کنیم.

وی تصریح کرد: اقتصاد کشور در حوزه صادرات و واردات نیز متاثر از دامپزشکی است و نقش نظارت های بهداشتی دامپزشکی می تواند راهگشای حضور ایران در بازارهای جهانی باشد.

وی با اشاره به فرار رسیدن هفته سلامت، نقش نظارتی و حاکمیتی دامپزشکی در سلامت غذا و محصولات دامی را مهم بر شمرد و افزود: مسئولین دامپزشکی استان باید در انجام وظایف نظارتی خود جدیت بیشتری داشته و با موارد تخلف در زمینه تولید، نگهداری و عرضه انواع فرآورده های خام دامی که ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد، برخورد کنند.

مدیر کل دامپزشکی استان، همدلی، پویایی، وظیفه شناسی و وجدان کاری با تاکید بر صرفه جویی و ارتقای اقتصادی را محور کارها در سال جدید در دامپزشکی استان، دانست.

کد مطلب 1283425

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