تشخیص سریع بیماریهای دامی اولویت امسال دامپزشکی خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، ناصر مرگان ازغدی در آغاز هفته سلامت با بیان این مطلب افزود: دام دومین سرمایه ملی پس از نفت است که از ویژگی مولد بودن و تجدید پذیر بودن برخوردار است و یک سرمایه مولد، محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تاثیرات مخرب بیماری های دامی بر چرخه اقتصادی کشور تأثیر به سزایی خواهد داشت، گفت: دامپزشکی در همه بخش ها بویژه در حوزه قرنطینه دامی تمهیدات لازم را در جهت نظارت بهتر و تقویت هرچه بیشتر انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادی باید تجربه سالیان گذشته را مد نظر قرار داده و با همدلی و تلاش همگانی، از کاستی های موجود بهره برداری کنیم و همچنین در حوزه وظایف خود نقش لازم را ایفا کنیم.

وی تصریح کرد: اقتصاد کشور در حوزه صادرات و واردات نیز متاثر از دامپزشکی است و نقش نظارت های بهداشتی دامپزشکی می تواند راهگشای حضور ایران در بازارهای جهانی باشد.

وی با اشاره به فرار رسیدن هفته سلامت، نقش نظارتی و حاکمیتی دامپزشکی در سلامت غذا و محصولات دامی را مهم بر شمرد و افزود: مسئولین دامپزشکی استان باید در انجام وظایف نظارتی خود جدیت بیشتری داشته و با موارد تخلف در زمینه تولید، نگهداری و عرضه انواع فرآورده های خام دامی که ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد، برخورد کنند.

مدیر کل دامپزشکی استان، همدلی، پویایی، وظیفه شناسی و وجدان کاری با تاکید بر صرفه جویی و ارتقای اقتصادی را محور کارها در سال جدید در دامپزشکی استان، دانست.