دو نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند/ 10 کشته و مجروح در انفجار پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در جریان تیراندازی بین نیروهای افغان و نظامیان ناتو در جنوب افغانستان دو نظامی این پیمان کشته شدند.

فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) با انتشار این خبر از اعلام جزئیات بیشتر و ملیت این نظامیان خودداری کرده و در عین حال از تحقیق در مورد علل بروز این حادثه خبر داد.



از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 110 نظامی ناتو در جنگ افغانستان کشته شده اند که بیشتر آنان آمریکایی بوده اند.

خبر دیگر اینکه در پی درگیری میان نیروهای یک شرکت امنیتی خصوصی و شبه نظامیان در ولایت غزنی واقع در جنوب کابل 3 عضو طالبان کشته و 6 تن از نیروهای امنیتی مجروح شدند.

یک سخنگوی دولت محلی گفت این درگیری پس از حمله شبه نظامیان به اردوگاه نظامیان مذکور در این منطقه رخ داده است. گفتنی است در حال حاضر چندین شرکت امنیتی خصوصی با نیروهای ناتو در جنگ با طالبان همکاری می کنند.

خبر دیگری حاکی است که در انفجاری انتحاری در شهر کویته پاکستان یک نفر کشته و 9 تن دیگر مجروح شده اند. پلیس این شهر با اعلام این خبر عامل این انفجار را یک خودروی بمب گذاری شده دانست.

بر این اساس هدف این اقدام تروریستی منزل "وزیر خان نصیر" رئیس پلیس محلی بوده که در جریان این انفجار بخش اعظم آن ویران و خود وی نیز مجروح شده است.