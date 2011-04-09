دوره تربیت مربی "تدبر در قرآن" در مشهد برگزار می شود

مهدی لسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: دوره تربیت مربی"تدبر در قرآن" به صورت فشرده برای گروه 14 نفره از کارشناسان قرآنی که از عربستان به مشهد مشرف می‌شوند در دارالقرآن حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه این دوره شامل هفت جلسه آموزش فشرده است، افزود: دوره تربیت مربی"تدبر در قرآن" از تاریخ 20 تا 25 فروردین‌ ماه جاری برگزار می‌شود.

رئیس اداره آموزش علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی بابیان اینکه در این دوره دو موضوع روش آموزش عقاید به کودکان و روش آموزشی مهدالرضا (ع) آموزش داده می‌شود، تصریح کرد: این روش‌ها شامل آموزش قرآن به وسیله‌ بازی‌ های گوناگون و نقاشی است.

لسانی با اشاره به علت برگزاری این دوره اظهار کرد: دوره تربیت مربی"تدبر در قرآن" بنا به درخواستی که یک ماه قبل از سوی مراکز قرآنی کشور عربستان به دارالقرآن حرم مطهر رضوی صورت گرفت، برگزار می‌شود.

رئیس اداره آموزش علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی اذعان کرد: مشابه این دوره تربیت مربی برای کشور بحرین نیز قبلا برگزار شده و در خواستی هم از سوی کشور عراق در این زمینه نیز داریم.

