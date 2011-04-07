حجت الاسلام عبدالله دقاق در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: این روز‌ها حکومت جنایتکار بحرین علیه مردم بحرین به خصوص شیعیان دست به جنایت می‌زند، مردم را می‌کشد و حسینیه‌ها و مساجد را خراب می‌کنند.



تخریب مساجد و حسینیه‌های شیعیان در بحرین



وی ابراز داشت: روزهای گذشته در «راس رمان» آمده‌اند مساجد و حسینیه‌ها را خراب کرده‌اند، قبر علامه «شیخ جمری» و دیوار مقبره را در منطقه بنی جمره تخریب کرده‌اند.



مدیر حوزه علمیه بحرینی‌ها در قم تصریح داشت: براساس اخباری که به ما رسیده است یکی از شیعیان را که دو روز ناپدید شده بود و خانواده‌اش نمی‌دانستند کجاست روز گذشته کشته و در پلاستیکی نزدیک اتومبیل او‌‌ رها کرده‌اند.



جنایات آل خلیفه در بحرین



وی اضافه کرد: با بررسی جسد معلوم شد که آثار برق و شکنجه‌های وحشتناک بر روی بدن او است، حکومت آل خلیفه نقاط بازرسی متعدد در بحرین ایجاد کرده و در بازرسی‌ها به مردم اهانت می‌کنند، پولهای آن‌ها را از آنان می‌گیرند.



دقاق تأکید کرد: این حکومت جنایتکار قصد دارد با این اعمال کاری کند تا مردم ذلیل شوند اما مردم بحرین هرگز ذلیل نخواهند شد و به وعده الهی امید دارند و در راه خود استوار‌تر شده‌اند و انشاء الله به پیروزی خواهند رسید.



وی با اشاره به فریب رسانه‌های غربی در جلوه دادن قیام مردم بحرین به جنگ شیعه و سنی خاطرنشان کرد: حرکت مردم بحرین مردمی و ملی است و برای همه است و خواسته‌های مردم نیز چیزی جز تدوین قانون اساسی جدید، حق تعیین سرنوشت با برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه نیست.



مدیر حوزه علمیه بحرینی‌ها در قم تأکید کرد: مردم بحرین چه شیعه و چه سنی هر کدام یک رأی دارند و می‌خواهند آزادانه در انتخابات شرکت و سرنوشت خود را خودشان تعیین کنند و خواسته‌های آن‌ها طایفه‌ای نیست.



حکومت بحرین قصد فریب مردم را دارد



وی ادامه داد: حکومت بحرین قصد دارد مردم را فریب دهد به همین دلیل به مساجد و حسینیه‌های شیعیان حمله و آن‌ها را خراب می‌کند تا قیام مردم را طایفه‌ای قلمداد کند.



دقاق اضافه کرد: در یکی از حسینیه‌ها بعد از اینکه حمله کرده‌اند نوشته‌اند ما «فرزندان عمر» تا از طریق این اعمال پلید شیعه و سنی را به جان هم بیندارند و با استفاده از رسانه‌های استکباری حرکت ملی و مردمی را حرکتی طایفه‌ای و شیعه و سنی نشان دهند.



مردم بحرین خواستار کمک هستند



وی در خاتمه تاکیدکرد: ما طلاب بحرینی به همراهی همه طلاب غیرایرانی مقیم ایران و با حمایت ملت ایران امروز ۱۸ فروردین ماه در حرکتی خودجوش با شعار «انقذوا شعب البحرین؛ کمک کنید به ملت بحرین» تجمع اعتراض آمیزی را در مقابل دفا‌تر سازمان ملل و سفرات عربستان در تهران دارند و این جنایات را محکوم کرده و از همه ملتهای آزاده می‌خواهیم که به کمک شعب بحرینی بشتابند.