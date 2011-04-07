آق قلا؛ شهری با چالش های مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، وجود معضل‌های بزرگ شهری مانند ترافیک، رعایت نکردن قوانین عبور و مرور و ... از سوی شهروندان علاوه بر گسترش زمینه‌های بی‌اعتمادی میان شهرنشینان در پاره‌ای مواقع میل به قانون‌گریزی را در جوامع دامن زده است.

این درحالیست که هر شهری در کنار ساخت فضاها و کالبد شهر، نیازمند برقراری روابط معقول بین محیط طبیعی و فیزیکی با وضع اجتماعی و فرهنگی است.

بدون شک، لازمه حل مسائل شهری و بحران‌ها، اصلاح رفتار شهروندان و وجود فرهنگ مناسب شهرنشینی است؛ دو مقوله‌ای که پایه و اساس پایداری و دوام شهر است.

به تاکید کارشناسان، همه اجزای شهر باید با در نظر گرفتن نقش فرهنگ در مناسبت اجتماعی شهر، تأسیسات شهری، نظام حمل و نقل، کالبد شهر و کاربرهای شهری سعی کنند تعادل لازم را به وجود آورند.

در این بین برخی از شهروندان در بازدید از سایت فرمانداری آق قلا به بیان خواسته ها و مشکلات پرداختند.

عبدالحمید صحنه شهروند آق قلایی که اکنون در خارج از این شهر سکونت دارد، افزود: سالی دوبار به آق قلا سفر می کنم و هر بار نسبت به دوره قبل شلوغ تر شده و ترافیک سنگینی ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: نیاز است تا آمایشی نسبت به برخی ادارات و بانکها صورت گیرد و نسبت به جابجایی و انتقال برخی ادارات ادغام شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نیاز است تا بانکها موظف شوند نسبت به راه اندازی عابر بانک در اداراتی که بیش از 30 کارمند دارند، اقدام کنند تا بخشی از تراکم بانکها کاسته شود.

شهروند دیگری، لایروبی رودخانه، زیباسازی شهر، ترمیم خیابانهای شهر را نیاز اساسی در شهر آق قلا که دارای مردمانی فهیم و مهمان نواز هستند، ضروری دانست.

وی، تغییر بافت روستای، یکطرفه شدن برخی خیابانها، آموزش به کارکنان برخی ادارات از جمله شهرداری برای برخورد صحیح با ارباب رجوع را ضروری دانست.

سولماز صحنه شهروند دیگری بیان داشت: از آنجا که فرهنگ ما ترکمنها تغییر کرده و باید شهر محل زندگی مان دست خوش تغییرات شود.

وی افزود: ورودیهای شهر زیبا نیستند و امکانات مناسب ندارند و حتی در دومیدان شهر نیز زیباسازی با گل و گیاه و ریسه های تزئنی وجود ندارد.

وی خواستار رسیدگی به زیبا سازی شهر شد.

شهردار انبارالوم از توابع شهرستان آق قلا، شهروندمداری و تکریم ارباب رجوع را به همراه بسیج تمام امکانات و عوامل جهت تحقق جهاد اقتصادی و کسب درآمدهای پایدار و در راستای شکوفایی و توسعه شهر را از اولویت های کاری مدیریت شهری انبارالوم در سال جاری برشمرد.



بهروز آرخی افزود: برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند کسب درآمدهای بیشتر، جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از منابع ملی هستیم.



این مسئول خاطرنشان کرد: شهرداری انبارالوم با پیش بینی تمهیدات لازم در نظر دارد با همکاری مردم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جهت جهش عمرانی شهر گام بردارد.

شهردار انبارالوم در ادامه از همکاران خود خواست تا در سال جدید شهروندمداری و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کارخود قراردهند.

به هر روی، شهر آق قلا دارای مردمانی با فرهنگ و فهیم بوده و نیاز است در سالی که به جهاد اقتصادی مزین شد، مسئولان شهری نسبت به رفع مشکلات حوزه شهری این شهر تلاش بیشتری داشته باشند.