به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی روز پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کنفرانس با نگاه به مسائل معاصر و چالشهای فراروی فقه با حضور شخصیتها و متفکرانی از مذاهب مختلف کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.



حجت‌الاسلام احمد مبلغی که به عنوان تنها نماینده کشورمان در این کنفرانس بین المللی حضور دارد، یادآور شد: محورهای این کنفرانس شامل "فقه اسلامی و انقلاب مفاهیم"، "ابعاد اصولگرایی در جهان متحول"، "واجبات کفایی و فقه امت"، "نهادهای فقهی در جهان متحول"، "فقه اسلامی و معاهدات بین المللی" است.



وی اظهار داشت: در این کنفرانس مقالاتی با موضوعات "واجب کفایی و مسئولیت اجتماعی"، "دیدگاه فقهی و تجارت الکترونیک"، "دیدگاه فقهی و آزادی چرخش اطلاعات"، "دیدگاه فقهی در مورد ازدواج و طلاق در اینترنت"، "دیدگاه فقهی و بازیهای الکترونیکی، "دیدگاه فقهی در ارایه اصول مربوط به جرائم الکترونیکی"، "شیوه مجامع فقهی در جهان مسلمان در برخورد با قضایای معاصر"، شیوه مجموعه‌های فقهی در جهان غیرمسلمان در برخورد با قضایای معاصر، اندیشه جنسیت در فقه اسلامی، قواعد جنسیت، فقه هجرت و ضوابط آن، شهروندی و مفاهیم آن و اصول فقهی در زمینه قواعد قانون جهانی ارایه خواهد شد.



استاد فقه حوزه علمیه قم یادآور شد: "ارایه قواعد فقهی در زمینه قانون جهانی"، "بررسی فقه معاهده جهانی در خصوص طفل"، "فقه اسلامی و مفهوم نوسازی و تحول"، "فقه عمومی اسلام و مفهوم جهانی سازی"، "قواعد تغییر فتوا"، "ملکیت فکری از دیدگاه فقه اسلامی" از دیگر عناوین مقالاتی است که در این کنفرانس بین المللی ارایه خواهد شد.



مبلغی گفت: با توجه به تحولات بزرگی که در جهان اسلام اتفاق افتاده است فقها کوشش خود را در جهت دستیابی به راه‌حلهای فقهی و دینی برای مسائل تحول یافته به عمل آوردند، تغییر و نو شدن صفت بارز این حوادث است.



رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی تصریح کرد: شریعت باید متناسب با این ویژگی خود را آماده کند تا ظرفیت و درون نهفته‌های خود را شناسایی و به صورت دقیق و نظام‌مند برای همراه شدن و پاسخگوبودن به کار گیرد، بنابراین هدف کنفرانس این است که اندشه ثابت و متغیر را به صورت سیستماتیک و برجسته‌ای به صورت قانونمند و عملیاتی‌ترشدن آن را به فقه اسلامی تزریق کند.



وی ادامه داد: در این کنفرانس شخصیتهایی مانند دکتر عبدالستار ابوعده، دکتر محی‌الدین قره داغی، دکتر العوا دبیر کل اتحاد جهانی علمای مسلمین و مفتی کشور بوسنی و هرزگوین و سایر شخصیتهای دینی و سیاسی جهان اسلامی حضور دارند.



لازم به ذکر است حجت الاسلام مبلغی مقالاتی تحت عنوان "نگاهی توصیفی تحلیلی نسبت به واجبات کفایی و قواعد فقهی و اصولی آن" نیز در این کنفرانس ارایه خواهد داد.



در مراسم افتتاحیه این کنفرانس چهار نفر از جمله خلیلی مفتی کشور عمان، پرفسور گورمز رئیس سازمان دیانت ترکیه، زهیلی از علمای سنی مذهب سوریه و حجت‌الاسلام احمد مبلغی از حوزه علمیه قم سخنرانی خواهند کرد.

