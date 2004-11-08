4 هزار قطعه عكس از 5 قاره جهان به جايزه جهاني هنر و نيايش رسيد

به گزارش خبرنگار "مهر" آيت قاسمپور دبير اجرايي جايزه جهاني هنر و نيايش با اعلام اين خبر گفت: تا اين لحظه 4 هزار قطعه عكس از 5 قاره جهان به دبيرخانه رسيده است كه با توجه به تمديد مهلت ارسال آثار تا نيمه آبان در انتظار آثار ديگري از طريق پست هستيم.

وي گفت: در ساعات پاياني مهلت ارسال آثار از سراسر دنيا عكس هاي زيادي از طريق اينترنت به دبيرخانه ارسال شده است كه به دليل كثرت فراوان آنها عليرغم تلاش شبانه روزي همكارانمان نتوانسته ايم بسياري از ايميل ها را مشاهده نماييم.

وي با اشاره به استقبال فراتر از حد انتظار هنرمندان از جايزه جهاني هنر و نيايش تصريح كرد: معنويت فارغ از مرزهاي جغرافيايي به نياز مشترك و زيان روز دنياي معاصر تبديل شده است و هنرمندان به عنوان گروههاي مرجع جامعه سعي دارند با خلق آثار هنري انسان ها را به سيرت پاك شان رهنمون نمايند.

دبير اجرايي جايزه جهاني هنر و نيايش يادآور شد: متاسفانه به دليل نوسانات بودجه نتوانستيم براي تبليغات و معرفي اين جايزه در سراسر دنيا غير از اينترنت راهكار ديگري را پيشه نماييم و به حتم اگر اين امر مقدور بود امروز شاهد استقبال بيشتري از سوي عكاسان دنيا بوديم اگر چه تاكنون نيز استقبال در حد قابل توجه و خارج از ميزان پيش بيني شده است.

قاسم پور اعلام كرد: تا اين لحظه از 780 عكاس ، عكس دريافت كرده ايم كه در ميان آنها 630 ايراني و 150 خارجي ديده مي شود.