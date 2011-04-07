آثار قلمی استاد رنجدوزان با مساعدت ارشاد منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر پنجشنبه در دیدار و عیادت از استاد محمد رنجدوزان قول مساعد داد تا آثار قلمی استاد رنجدوزان که در مرحله ویرایش قرار دارد با مساعدت اداره کل ارشاد استان پس از مطالعه و صدور مجوز به مرحله چاپ و نشر برسد.

داننده با اشاره به اهمیت تجلیل از هنرمندان و شخصیت های فرهنگی و هنری اظهار داشت: در طول سال دیدار و عیادت از اساتید و شخصیت های فرهنگی و نیز تجلیل از آنها در زمان حیاتشان از اولویت های این اداره کل است.

وی بیمه هنرمندان را از کارهای مهم و ارزشمند انجام شده توسط این اداره کل عنوان کرد.

استاد محمد رنجدوزان از شاعران آذری گوی تبریز است که غزل ها، بایاتی و آثار نثر وی در روزنامه فجر آذربایجان،‌ ارک، مهد آزادی و عصر آزادی و شهریار به چاپ رسیده و کتاب مجموعه شعر وی بنام آخاربولاق در سال 63 چاپ و کتاب های طنز بایاتی لار،‌غزل ها و شعرها و نیز آثار وی شامل داستان های کوتاه طنز با عنوان "کومه جابباردان سوزلر بئزلر در مرحله تدوین قرار دارد که امید می رود تا پایان امسال به زیور طبع آراسته شود.