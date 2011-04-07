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۱۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

آثار قلمی استاد رنجدوزان با مساعدت ارشاد منتشر می شود

آثار قلمی استاد رنجدوزان با مساعدت ارشاد منتشر می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی قول داد که آثار محمد رنجدوزان، شاعر آذری گوی تبریزی با مساعدت ارشاد منتشر شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر پنجشنبه در دیدار و عیادت از استاد محمد رنجدوزان قول مساعد داد تا آثار قلمی استاد رنجدوزان که در مرحله ویرایش قرار دارد با مساعدت اداره کل ارشاد استان پس از مطالعه و صدور مجوز به مرحله چاپ و نشر برسد.

داننده با اشاره به اهمیت تجلیل از هنرمندان و شخصیت های فرهنگی و هنری اظهار داشت: در طول سال دیدار و عیادت از اساتید و شخصیت های فرهنگی و نیز تجلیل از آنها در زمان حیاتشان از اولویت های این اداره کل است.

وی بیمه هنرمندان را از کارهای مهم و ارزشمند انجام شده توسط این اداره کل عنوان کرد.

استاد محمد رنجدوزان از شاعران آذری گوی تبریز است که غزل ها، بایاتی و آثار نثر وی در روزنامه فجر آذربایجان،‌ ارک، مهد آزادی و عصر آزادی و شهریار به چاپ رسیده و کتاب مجموعه شعر وی بنام آخاربولاق در سال 63 چاپ و کتاب های طنز بایاتی لار،‌غزل ها و شعرها و نیز آثار وی شامل داستان های کوتاه طنز با عنوان "کومه جابباردان سوزلر بئزلر در مرحله تدوین قرار دارد که امید می رود تا پایان امسال به زیور طبع آراسته شود.

وی علاوه بر ذوق شعری از هنرمندان فرش نیز محسوب می شود و از هفت سالگی پشت دار قالی نشسته و فرش های زیبایی بافته است. 

کد مطلب 1283486

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