محمد تقی مستقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه در سطح استان قم ۴۰ هتل و هتل آپارتمان وجود دارد، بیان داشت: اسکان مسافران نوروزی در هتل‌های استان قم در ایام نوروز سال ۹۰ در مقایسه با سال گذشته به طور میانگین حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.



مدیر هتل ارم در خصوص میزان مراجعه و اسکان زائران در ایام عید گفت: در هفته نخست ایام نوروز هتل‌ها به سختی تا پایان شب تکمیل می‌شدند ولی در هفته دوم سال میزان اسکان مسافران تا ۸۰ درصد کاهش داشته است در حالی که در سال گذشته در ایام نوروز مسافران و زائران در قم با کمبود جا برای اسکان در هتل‌ها مواجه بودند.



میانگین اقامت زائران در قم سه ساعت است

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رئیس جامعه هتل و هتل آپارتمان‌های استان قم اظهار داشت: ‌مدت زمان اقامت هر زائر در قم به طور میانگین حدود سه ساعت است و زائران پس از زیارت حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران دلیلی برای اقامت بیشتر در قم ندارند و در این راستا باید تلاش شود مدت زمان اقامت زائران افزایش یابد که این امر نیازمند ایجاد شرایط سیاحتی و گردشی برای مسافران و زائران در سطح قم است.



مستقیمی با اشاره به اینکه شهر مقدس قم در میان دیگر شهرهای کشور بیشترین میزان مسافر را در ایام نوروز داشته است افزود: افزایش مدت اقامت و اسکان مسافران در قم می‌تواند در رونق امور اقتصادی و گردشگری استان تأثیرگذار باشد.



وی در خصوص میزان افزایش هزینه اسکان در هتل‌های قم اضافه کرد: به طور طبیعی هزینه‌های اقامت و اسکان هتل‌های قم نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است ولی این افزایش قیمت در هزینه غذا و اسکان از مسافران در سال جاری اخذ نکرده‌ایم.



وی در خصوص توان مالی مسافران و زائران در اسکانشان در قم بیان داشت: یکی از علت‌های چادر زدن مسافران در مناطق مختلف شهر، عدم توان مالی مسافران است که این امر در مقایسه با سال گذشته دارای رشد بیشتر و نمایان‌تری بوده است.



وی در خصوص تردد و دسترسی مسافران به هتل‌های اطراف حرم حضرت معصومه (س) اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح ترافیک در قم، مسافران در مراجعه و دسترسی به هتل‌های اطراف حرم حضرت معصومه(س) با مشکلات روبرو هستند که سبب کاهش مراجعه مسافران به این هتل‌ها شده است و امیدورام این امر نیز در آْینده حل شود.



کمتر از 40 درصد ظرفیت هتل در دو روز اول سال استفاده شد



یکی از هتل‌داران قم که خواست نامش محفوظ بماند بیان داشت: در دو روز اول ایام نوروز کمتر از 40 درصد ظرفیت هتل استفاده شد و در دیگر روزهای ایام نوروز تنها یک یا دو اتاق هتل استفاده می‌شد و مابقی آن خالی بود.



وی با اشاره به اینکه وضعیت اسکان مسافر در هتل در سال گذشته بسیار بهتر از امسال بود اضافه کرد: در حال حاضر از وضعیت موجود راضی نیستم و میزان مراجعه و اسکان مسافر به هتل نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است.

