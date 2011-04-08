به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی صفایی اظهار داشت: مدتی از انتشار گسترده فیلمهایی از قبیل مستند ظهور بسیار نزدیک است، میگذرد که با توجه به حساسیت و اهمیت آن، صحت و سقم اینگونه مباحث مطرح شده در جامعه را با حضور کارشناسان متخصص در حوزه مهدویت مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی با طرح سئوالاتی گفت: چند درصد احتمال دارد آنچه امروز در جهان رخ میدهد یا شخصیتهایی که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی حکومت میکنند با حقایق و نشانههای حتمی یا غیرحتمی دوران ظهور منطبق باشند؟ و اگر آنچه امروز شاهدیم، نشانه ظهور نباشد و صرفاً شبیه نشانههای بیان شده در روایات باشد، معرفی آنچه امروز میبینیم به جای نشانههای ظهور چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ آیا موعودباوری و اعتقاد به امام عصر(ع) را در باور مردم متزلزل نمیکند؟ و پاسخ این انحراف را چه کسی خواهد داد؟ آیا سزاوار نیست مسیر انحراف را از لحظه آغازین سد و حقیقت انتظار را روشن کرد؟ آیا بهتر نیست به جای مصداق سازی برای نشانههای ظهور در پی فلسفه بیان این نشانهها در روایات خاندان وحی(ص) باشیم؟ و اینکه روشنگری در این زمینه وظیفه کیست؟
وی در ادامه گفت: برای پاسخ دهی به این سئوالات در برنامه زنده «تا جمعه ظهور» با بهرهگیری از کارشناسان مجربی مانند استاد اسماعیل شفیعی سروستانی مدیر مسئول ماهنامه و پایگاه اینترنتی موعود و مسئول مؤسسه موعود عصر و استاد مهدی یوسفیان پژوهشگر برجسته مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم مسئله مصداق سازی برای نشانههای ظهور و عواقب آن را گوشزد و فسلفه و حقیقت انتظار و بیان نشانه برای امر فرج را تبیین کرده و میکند.
صفایی افزود: «تا جمعه ظهور» هر صبح جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 10 از رادیو معارف پخش و جمعه شبها از ساعت 22 و 15 دقیقه نیز تکرار میشود. روزهایی که در برنامه «تا جمعه ظهور» به طور ویژه مسئله مصداق سازی برای ظهور و مستند «ظهور بسیار نزدیک است» نقد شده است عبارتند از روزهای 22 مرداد، 13 اسفند، 20 اسفند و 27 اسفندماه ماه سال گذشته است.
گفتنی است علاقهمندان میتوانند برنامههای تاجمعه ظهور را با مراجعه به سایت رادیو به نشانی www.radiomaaref.ir دانلود و استفاده کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر گروه فقه و سیره رادیو معارف از موضوع جدید برنامه «تا جمعه ظهور» با عنوان مصداق سازی برای ظهور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی صفایی اظهار داشت: مدتی از انتشار گسترده فیلمهایی از قبیل مستند ظهور بسیار نزدیک است، میگذرد که با توجه به حساسیت و اهمیت آن، صحت و سقم اینگونه مباحث مطرح شده در جامعه را با حضور کارشناسان متخصص در حوزه مهدویت مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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