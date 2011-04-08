وعده هایی برای آرامش پرستاران ؛ قول رئیس جمهور فراموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که یک روز پرستار دیگر از راه می رسد اما جامعه پرستاری همچنان منتظر تحقق وعده هایی است که مسئولان اجرایی کشور در روز پرستار سال گذشته قول آنها را داده بودند اما با گذشت یک سال از آن روز، هنوز به بهانه های مختلف محقق نشده و جامعه پرستاری همچنان در انتظار عملی شدن وعده هایی است که جزو مطالبات قانونی آنها به شمار می رود.

نمونه بارز وعده هایی که روز پرستار سال 89 داده شد و هنوز محقق نشده است، پرداخت مابه التفاوت ساعت کار پرستاران است که رئیس جمهور وعده پرداخت آن را به پرستاران داده بود. از آن روز، یک سال می گذرد اما نه تنها این وعده عملی نشده است بلکه دستگاههای مربوطه سعی کرده اند به انحای مختلف از پرداخت آن سر باز بزنند.

این موضوع را می توان از لابه لای صحبتهای رئیس جمهور و ابلاغیه ای که وزیر بهداشت صادر کرده است، متوجه شد.

محمود احمدی نژاد در روز پرستار سال گذشته و به دنبال طرح موضوع کاهش ساعت کار پرستاران تا زمان استخدام 23 هزار پرستار جدید، خطاب به وزیر بهداشت گفت که از ابتدای فروردین 89 مابه التفاوت ساعت کار پرستاران به آنها پرداخت شود.

این موضوع با استقبال جامعه پرستاری و مسئولان نظام پرستاری کشور همراه شد و آنها امیدوار شدند از این طریق تا حدودی از مشکلات پرستاران حل شود. اما با گذشت زمان، وعده رئیس جمهور کمرنگ شد تا جایی که در آخرین روزهای سال گذشته وزیر بهداشت، پرداخت مابه التفاوت اضافه کار پرستاران را از اسفند ماه ابلاغ کرد.

وزیر بهداشت طی نامه ای در تاریخ 26 اسفند 89 اجرای قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت را به تمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.

این در حالی است که غضنفرمیرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به ابلاغ قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت گفت: بر اساس اعلام قبلی دولت مابه التفاوت اضافه کار پرستاران باید از زمان ابلاغ این قانون از سوی دولت یعنی از ابتدای دی 89 محاسبه و پرداخت شود.

رئیس جمهوری در فروردین 89 موضوع پرداخت مابه التفاوت اضافه کار پرستاران را مطابق قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت اعلام کرده بود.

طبق قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، پرستاران تحت شمول این قانون باید تعهد کنند که همزمان در بخش دولتی و خصوصی کار نکنند و البته در صورت رعایت تمام شرایط این قانون از سوی دانشگاه علوم پزشکی ساعت خواب پرستاران در شیفت شب از بین می رود.



دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها باید متعهد شود که به هیچ عنوان پرستاران بیش از 12 ساعت متوالی کار نکنند و بلافاصله بعد از 12 ساعت کار متوالی پرستاران باید برای استراحت آزاد شوند. همچنین دانشگاههای علوم پزشکی باید متعهد شوند که هر ساعت کار درشیفت شب یا روزهای تعطیل رسمی و روزهایی که دولت تعطیل اعلام می کند معادل 5/1 ساعت کار محاسبه شود، ساعت شب کاری نیز از 7 شب تا 7 صبح است و حتی یک ساعت کار در این ساعات باید معادل 5/1 ساعت محاسبه شود.



طبق قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، پرستاران تا زمانی که کار استخدام نیروهای جدید به پایان برسد و وارد سیستم شوند از مابه التفاوت اضافه کار برخوردار می شوند و بعد از آن با ورود نیروهای جدید مطابق قانون ساعت کاری آنان کاهش می یابد.

البته بد قولی مسئولان تنها به عدم پرداخت مابه التفاوت ساعت کار پرستاران ختم نمی شود، بلکه پرداخت پاداشها و سایر مزایای جامعه پرستاری با تاخیرهای چند ماهه صورت می گیرد. به طوریکه برخی از دانشگاههای علوم پزشکی همواره با تاخیرهای طولانی، حق و حقوق پرستاران را پرداخت می کنند.

آنچه مسلم است، جامعه پرستاری کشور به رغم اینکه در معرض انواع تهدیدهای جسمی و روحی در محیط کار قرار دارد، اما سلامت مردم و بیماران همواره هدف اصلی آنها قرار داشته و هرگز به خود اجازه نداده اند به خاطر مشکلات معیشتی، در مسیر خدمت خود کوتاهی و غرض ورزی کنند. در عین حال پرستاران کشور در آستانه سالروز ولادت حضرت زینب (س) که به عنوان روز پرستار نامگذاری شده است، این انتظار را دارد که وعده های مسئولان جامه عمل به خود بگیرد.

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گزارش از حبیب احسنی پور