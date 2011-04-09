طرح "بصیرت نور" در مساجد مشهد آغاز شد

حجت الاسلام محمد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به اینکه این طرح هم اکنون در 12 مسجد مناطق محروم شهر مشهد آغاز شده است، خاطر نشان کرد: در سلسله کارگاه های آموزشی"بصیرت نور" نوجوانان اطلاعات لازم دینی در زمینه های احکام، اخلاق، فضایل و رذایل اخلاقی و عقاید، به شیوه ای جذاب می آموزند.

وی با بیان این که برنامه های زیادی برای مهدهای کودک و دبستان ها در حال اجراست، به کمبود برنامه های فرهنگی برای نسل نوجوان اشاره کرد و افزود: نوجوانان 12 تا 16 ساله دوره راهنمایی، در سنین بحرانی بلوغ قرار دارند و برنامه ریزی برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: نوجوانان به ویژه پسران در این سن، دچار شبهات زیادی در مسائل اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که اگر در زمان مناسب و به درستی پاسخ سئوالات خودشان را دریافت نکنند، ممکن است زمینه انجراف آنها را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه این دوره، به صورت کارآگاهی و با جدیدترین تجهیزات و روشهای آموزشی برگزار می شود، افزود: محتوای این دوره های آموزشی که شامل دو جزوه ویژه مربیان و نوجوانان است، توسط اساتید اهل فن در حوزه و دانشگاه تهیه و تدوین شده که پیش بینی می شود، اجرای آن موجب رشد و شکوفایی استعدادها و زمینه ساز تحول اخلاقی در نوجوانان شود.

وی گفت: مباحث اخلاقی و عقاید در این کلاسها با مشارکت نوجوانان و به صورت قابل فهم از طریق آیات قرآن، حدیث و داستان برای آنها، توضیح داده می شود.

وی افزود: شرکت کنندگان در این دوره ها به صورت عملی صحت قرائت نماز و وضو را تمرین کرده و برخی اعمال، نظیرغسل، شکیات و احکام نماز را هم به صورت نمادین انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این طرح از بودجه های مسجد محوری در استان تأمین شده است، گفت: در خراسان رضوی پنج هزار و 700 مسجد وجود دارد که در صورت تأمین اعتبار، این طرح در همه مساجد سطح استان، اجرا خواهد شد.

وی یاد آور کرد: دوره های آموزشی "بصیرت نور" به ابتکار اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، برای اولین بار در سطح کشور انجام می شود و مرحله اول آن به صورت پایلوت در مشهد آغاز شده است.