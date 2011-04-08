به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، غلامرضا رجب نژاد با بیان اینکه یک دستگاه حفار خط دو قطار شهری در حال مونتاژ و دستگاه دیگر از طریق دریا در حال انتقال به بندرعباس است، گفت: پس از پایان مونتاژ دستگاه حفاری خط دو عملیات حفاری از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری، آغاز می‌شود.

وی در ادامه به ورود شش واگن قطار شهری تا پایان اردیبهشت اشاره کرد و افزود: با ورود این شش واگن به‌ ترتیب ماهانه شش واگن تا زمانی که تعداد واگن‌ها به ۵۱ واگن برسد، وارد و مونتاژ و مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به گونه ای که در آذرماه سرفاصله زمانی خط یک به پنج دقیقه کاهش، خواهد رسید.

رجب نژاد از چاپ و فروش بلیت قطار شهری به صورت ماهانه خبر داد و گفت: بلیت‌های اسفند ماه از پانزدهم فروردین باطل شده اما قیمت بلیت‌ها همان ۳۰۰ تومان خواهد بود.

وی همچنین به نصب گیت‌های ورودی هوشمند در مبادی ورودی ایستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: پس از بهره‌ برداری از این گیت‌ها، محاسبه نرخ استفاده از خدمات قطار شهری براساس مسافت طی شده محاسبه و هزینه آن از حساب مسافران کسر، خواهد شد.

