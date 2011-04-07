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۱۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

تحولات قیام لیبی/

پیشروی انقلابیون در مثلث نفتی/ وزیر نفت سابق لیبی فرار کرد

پیشروی انقلابیون در مثلث نفتی/ وزیر نفت سابق لیبی فرار کرد

در حالی منابع آگاه از پیشروی انقلابیون لیبی در مناطق نفت خیز خبر می دهند که ساعتی پیش اخباری درباره فرار وزیر نفت سابق لیبی به کشور مالت شنیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، انقلابیون لیبی پس از کش و قوسهای فراوان توانستند کنترل برخی از مناطق شهر نفت خیز البریقه را در دست بگیرند.

منابع خبری با اشاره به درگیریهای شدید ساعات اخیر از سیطره انقلابیون بر برخی مناطق این شهر مهم خبر می دهند. خاطرنشان می شود مثلث نفتی لیبی از شهرهای اجدابیا، البریقه و راس لانوف تشکیل شده که هم اکنون انقلابیون به دو ضلع آن (اجدابیا و البریقه) کنترل دارند.

بر این اساس در صورت خارج شدن راس لانوف از کنترل نیروهای قذافی این مثلث نفتی به طور کامل در اختیار مخالفان قذافی قرار خواهد گرفت.

همچنین منابع خبری با اشاره به بمباران شدید شهر مصراته در غرب لیبی از کشتار شدید مردم و انقلابیون در این شهر خبر می دهند. بر این اساس، شدت این درگیریها باعث شد سازمان ملل از طرفهای درگیر در این شهر تقاضای آتش بس کند.

از سوی دیگر دولت مالت اعلام کرد: "عمر فتحیبن شتوان" وزیر نفت سابق لیبی با استفاده از یک قایق کوچک به سواحل این جزیره وارد شده و به علت مسائل انسانی به وی مجوز ورود داده شد.

بر این اساس، وزیر نفت سابق لیبی از شهر مصراته که تحت محاصره نیروهای قذافی قرار دارد با استفاده از قایقی کوچک فرار کرده و خود را به جزیره مالت رسانده است.

کد مطلب 1283554

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