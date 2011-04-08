به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دوومیدانی خراسان رضوی با همکاری شهرداری شهر طرقبه دومین دوره مسابقات دوی صحرانوردی بزرگداشت قهرمان ارزنده آسیا، علی باغبانباشی را در طرقبه برگزار میکند. این مسابقه قرار است روز سه شنبه ششم اردیبهشتماه سال جاری و به دلیل نزدیکی زمان برگزاری مسابقات فصل جاری این رشته برگزار خواهد شد. این رقابت در مسافت 6 کیلومتر، در حضور شهرداران کشور و با اهدای جایزه به نفرات اول تا دهم برگزار میشود.
علی باغبانباشی، متولد سال 1303 در طرقبه قهرمان سابق دوهای استقامت و دوی ماراتن کشورمان بوده است. وی در مدت زمان فعالیت حرفهای خود 219 مدال جهان و آسیایی را برای کشورمان به ارمغان آورد و 29 سال پیاپی عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کرد.
